El Salt fa història a la Copa d’Espanya Fem 17
Les saltenques culminen un torneig heroic imposant-se clarament al Raspeig a la gran final després d’un camí de superació
DdG
L’hoquei patins saltenc està de celebració. L’HC Salt Fem 17 ha escrit una de les pàgines més daurades de la seva història recent en proclamar-se campió de la Copa d’Espanya. L’equip va completar un cap de setmana de somni a la fase final, anant de menys a més, demostrant un caràcter de ferro i un joc col·lectiu espectacular que el va portar al capdamunt del podi.
Una fase de grups ascendent
El camí cap a la glòria no va començar de la manera més senzilla. En el debut de la fase de grups (grup A), les gironines van ensopegar en un duel ajustadíssim contra el Rivas Hockey (3-4). Lluny d’enfonsar-se, aquella derrota va activar la millor versió de l’equip.
A la jornada 2, l’HC Salt va passar per sobre del Gatikako Iusturi amb un contundent 0-5, i va tancar la fase de grups amb una autèntica exhibició ofensiva golejant el Centro Asturiano per 11-2. Amb aquests resultats, les saltenques segellaven la segona posició del grup amb 6 punts i es plantaven a les eliminatòries amb la moral alta.
El gran repte va arribar a les semifinals, on esperava el poderós CP Vila-sana, líder invicte del grup B. El destí va voler que el partit fos la repetició exacta de la gran final del Campionat de Catalunya, un títol que feia poques setmanes s’havia endut el conjunt lleidatà.
Revenja per tocar el cel
Amb el desig de revenja esportiva, el partit va ser una batalla monumental, d’una intensitat i un voltatge altíssims. Després d’un duel tàctic i vibrant que va acabar en taules en el temps reglamentari, la victòria es va decidir a la pròrroga. En el temps extra, l’HC Salt va treure el caràcter de les grans cites per colpejar de forma definitiva, endur-se el matx per 2-3 i tancar una classificació heroica per a la gran final.
Amb la injecció d’adrenalina de l’èpica semifinal, les saltenques van saltar a la pista contra el CPP Raspeig amb les idees molt clares i sense cap intenció de deixar escapar la copa. El Raspeig venia de classificar-se als penals, però l’HC Salt no va donar opció a la sorpresa.
Amb una solidesa defensiva implacable i una efectivitat de cara a porteria encomiable, les saltenques van dominar el ritme del partit de principi a fi. El resultat final d’1-4 reflecteix la superioritat d’un equip que va créixer davant les adversitats i va creure en la victòria fins a l’últim minut del torneig.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
- Delfí Geli després del descens del Girona: 'Toca admetre errors, rectificar i buscar solucions
- Llet Nostra canvia de president després de 10 anys: Josep Maria Campabadal substitueix Jordi Riembau
- Míchel no troba les paraules: 'He fallat a la nostra gent; és un pas enrere difícil d'assimilar
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- El descens del Girona: 174 milions dilapidats en dos anys per acabar a Segona
- Crits de «directiva, dimissió» i retrets en una nit negra