El Bàsquet Girona tancarà la lliga 12è i més a prop d’Europa
A l’espera de saber si bat el rècord de victòries tombant divendres el Joventut, l’equip de Moncho Fernández ho té de cares per disputar la Fiba Europe Cup
Passi el que passi divendres contra el Joventut (20.30h) en el darrer partit de la temporada, el Bàsquet Girona acabarà la temporada dotzè, la millor posició en aquests quatre anys a l’elit. Ara faltarà per veure si es bat el rècord de triomfs, que se situaria en catorze. El Girona encadena quatre derrotes seguides (set en els últims vuit partits) i l’aspiració és tornar a guanyar d’una vegada per totes per tancar el millor any de la història en pau.
Amb el dotzè lloc garantit (els gironins no poden atrapar el Manresa, ni el Lleida els pot superar), se n’hauria de fer prou per anar a Europa la temporada que ve, un dels objectius del club. A hores d’ara no hi ha cap certesa, però després de conèixer les intencions de la FIBA d’ampliar a 48 equips l’Europe Cup, encara hi ha més arguments per pensar que serà així.
El repartiment de les places europees cada estiu pot variar. D’entrada Barça, Madrid, Baskonia i València disposen de llicència per a l’Eurolliga. A partir d’aquí, UCAM Múrcia, Joventut, Tenerife, Unicaja i, previsiblement, Bilbao, optarien a la BCL, i Breogan i Manresa podrien anar a la Fiba Europe Cup. Els del Bages, però, aquest curs han jugat l’Eurocup (l’únic representant ACB), i si hi tornen, el Bàsquet Girona gairebé tindria lloc europeu garantit. També s’ha de veure si el Breogán hi renuncia, com s’havia especulat, i com afecta l’ampliació de clubs a l’ACB, que també podria disposar de més places. La dotzena posició a la lliga ha garantit els darrers cursos competir a Europa el curs següent.
