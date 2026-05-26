Els Jocs Millorats, una competició que permet el dopatge, fracassa amb marques discretes
La primera edició de la competició sense regles antidopatge acaba amb el rècord mundial del nedador Gkolomeev i lluny de la marca d’Usain Bolt
Jordi Grífol
Els Jocs Millorats, la competició que permet i promociona el dopatge per batre rècords mundials i reparteix premis milionaris, va tancar la seva primera edició, qui sap si l’última, amb un únic rècord no oficial, el del nedador grec Kristian Gkolomeev, que va tornar a superar el rècord mundial dels 50 metres lliures amb una marca de 20.81 segons (el rècord oficial el té Cameron McEvoy amb un registre de 20.88 s). Una marca aconseguida a força de substàncies dopants i embotit en un vestit de poliuretà també prohibit en les competicions oficials.
El velocista Fred Kerley, doble medallista olímpic, assegurava en la roda de premsa prèvia que "destrossaria" el rècord d’Usain Bolt als 100 metres llisos, a la recerca del milionari premi que s’hauria embutxacat. I el nord-americà, que a última hora manifestava no haver recorregut a cap substància prohibida, va guanyar la prova amb uns discrets 9.97 segons, lluny del seu rècord personal de 9.76 segons, més encara de la intocable plusmarca de Bolt (9.58 segons).
La competició d’Enhanced, que comercialitza molts dels fàrmacs utilitzats pels atletes, només va aconseguir batre un rècord mundial malgrat que el 91% dels atletes van competir dopats, 36 dels 42 atletes. Aquests van recórrer a substàncies com l’hormona de creixement (79%), estimulants com l’Adderall (62%) o l’EPO (41%). I, de fet, els pocs esportistes que asseguren no haver competit dopats van guanyar les seves competicions; Kerley i Tristan Evelyn, als 100 metres llisos, i Hunter Amstrong, als 50 metres esquena.
L’halteròfila dominicana Beatriz Pirón, quatre vegades olímpica, es va quedar curta en els seus tres intents d’aixecar 100 quilograms en arrencada malgrat que l’organització assegurava que havia batut rècords durant els entrenaments, unes vuit setmanes en un hotel de luxe d’Abu Dhabi entrenant-se i consumint substàncies.
En el seu torn, la medallista olímpica colombiana Leidy Solís va aixecar 140 kg, i s’acostava així a 5 quilos de la seva millor marca personal als 36 anys. El mediàtic gegant Thor Bjornsson, La Montaña a la sèrie televisiva Joc de trons, no va aconseguir batre el seu propi rècord de pes mort de 510 kg.
Fàrmacs antienvelliment
Ja en l’ocàs, abans que The Killers tanquessin la vetllada, somreia d’orella a orella Maximilian Martin, el CEO dels Jocs Millorats, malgrat que la decepció era evident per la falta de marques destacables. "Hem canviat el món aquesta nit perquè hem vist com es batien rècords i com 12 atletes batien marques personals. Convertir-se en la millor versió d’un mateix és increïblement difícil", deia Martin, que reivindicava el poder de la ciència per ser millors.
"Ara la gent a casa pot millorar-se i convertir-se en la millor versió de si mateixa", va concloure. Dominar el mercat de fàrmacs i productes antienvelliment ha sigut des de l’inici la raó de ser d’aquesta competició sense regles antidopatge creada per multimilionaris i tecnooligarques del moviment trumpista MAGA (Make America great again), com el fundador de PayPal Peter Thiel, el criptoinversor Balaji Srinivasan o el mateix fill del president nord-americà, Donald Trump Jr.