Llum verda per a la final de la Champions al Spotify Camp Nou!
El Govern espanyol avala la candidatura de la RFEF per acollir la final del 2029
Sergi Castillo
El Spotify Camp Nou és cada vegada més a prop d’acollir la gran final de la UEFA Champions League masculina del 2029. El Govern espanyol ha donat aquest dimarts l’aval definitiu a la candidatura presentada per la RFEF, un pas clau que reforça les opcions del Barça i de Barcelona per organitzar a casa seva el partit més important del futbol europeu.
La decisió del Consell de Ministres, a proposta de la ministra Milagros Tolón, permet formalitzar la candidatura davant la UEFA abans del 10 de juny. La designació final es coneixerà al setembre, però el coliseu blaugrana parteix amb un gran impuls. El seu principal rival és el mític Wembley de Londres, però el nou Camp Nou i l’atractiu de la ciutat pesen molt.
Un estadi amb història europea
El feu blaugrana ja sap què és viure una final de la Champions. El 1989 va acollir la victòria del Milan d’Arrigo Sacchi contra l’Steaua de Bucarest (4-0), amb un aforament que va fregar els 97.000 espectadors. Deu anys després, el 1999, va ser testimoni d’una de les finals més èpiques de la història: el Manchester United va remuntar contra el Bayern de Munic en els minuts finals, amb un 2-1 que li va permetre completar un triplet històric.
Ara, després de l’ambiciosa remodelació, el Spotify Camp Nou es convertirà en un dels estadis més moderns i grans del món. Amb una capacitat prevista d’uns 105.000 espectadors, coberta completa i unes instal·lacions de primer nivell, estarà preparat per enlluernar Europa. Les obres avancen a bon ritme i es preveu que l’estadi estigui pràcticament acabat al final de la temporada 2027/28, cosa que dona marge suficient per brillar el 2029.
San Mamés, a buscar la seva segona final de la Champions femenina el 2028
Bilbao i San Mamés també tenen via lliure. El Govern espanyol dona suport a la candidatura de l’estadi de l’Athletic per acollir la final de la UEFA Women’s Champions League del 2028. Els lleons ja van organitzar amb èxit la final del 2024 (on el Barça femení es va proclamar campió contra l’Olympique de Lió) i la de l’Europa League masculina el 2025. Ara competiran amb Lió, Basilea i Istanbul, però parteixen com un dels favorits per l’experiència recent i les magnífiques instal·lacions.
Espanya, amb dues candidatures fortes, aspira a ser protagonista absoluta de les grans finals europees a finals d’aquesta dècada. Per al Barça i l’afició culer, el 2029 pot convertir-se en una data històrica.
