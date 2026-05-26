L'Spar Girona anuncia el fitxatge de la base Juana Camilión
La mallorquina es converteix en la segona incorporació del club gironí i acompanyarà Iyana Martín
Iyana Martín ja té qui l'acompanyi a dirigir el joc de l'Spar Girona. El club gironí ha anunciat aquest matí el fitxatge de Juana Camilión per a les properes dues temporades, fins al 2028. La base mallorquina, de 27 anys i 1,79 metres, s'ha convertit en la segona incorporació de l'equip de Roberto Íñiguez després de l'anunci de l'arribada de la base asturiana.
Camilión va destacar aquest curs amb el Movistar Estudiantes, on es va consolidar, durant els tres anys que ha estat al conjunt madrileny i n'ha estat la capitana, com una de les peces més versàtils de la competició. La base mallorquina ve de signar una gran campanya registrant una mitjana de 10,3 punts, 3,5 rebots, 3,7 assistències i 11 de valoració per partit a la Lliga Femenina. També ha competit a l'Eurocup, firmant uns sòlids 9,3 punts i 3,9 assistències per encontre.
És medallista olímpica a París amb la selecció espanyola 3x3.
