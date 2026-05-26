OFICIAL: Alexia Putellas marxa del Barça
La migcampista de Mollet del Vallès posa fi a la seva etapa al club després de més d’una dècada, deixant enrere un palmarès de 30 títols
Víctor González
Alexia Putellas deixarà el FC Barcelona al final de la temporada. La migcampista de Mollet del Vallès posa fi a la seva etapa al club després de més d’una dècada al primer equip, on va arribar el 2012 procedent del Llevant. Ella mateixa ha fet oficial la sortida amb un comunicat a les seves xarxes socials:
«Recordo la primera vegada que vaig sentir els vostres crits. Tenia sis anys i era la primera vegada que anava al Camp Nou amb el meu pare. En aquell moment, jo només veia homes jugant a l’estadi i mai no se m’hauria acudit que allà mateix, algun dia, serien més de 90.000 culers els qui cridarien el meu nom.
Encara puc sentir la il·lusió de la primera vegada que vaig jugar amb la samarreta del Barça a les categories inferiors. Al principi sí que em va costar. Després de mil proves i de tot allò, ja m’hi vaig enganxar. Veig com si fos ara la cara d’orgull del meu pare. Deia que no marxaria d’aquest món fins a veure la seva filla defensar aquests colors amb el primer equip. I així va ser.
I ara sembla increïble. Amb 18 anys i només un mes després del meu pitjor moment familiar, la vida va tornar a posar el Barça davant meu per ser-ne jugadora. I aquesta vegada, del primer equip. Quan va arribar l’oportunitat, ell ja no hi era, però… no ho sé. Sempre diré que, en el meu pitjor moment, el Barça em va salvar. Per tot això, sempre estaré en deute amb aquests colors.
Hem portat l’equip femení més lluny del que mai havíem imaginat. Al principi, ser futbolista ni tan sols estava reconegut com una professió. I ara només sento el privilegi d’haver format part d’aquest canvi.
Gràcies a cada culer que ens ha acompanyat i a cada persona del club que, des del darrere, ens ha impulsat. Ha estat una transformació preciosa i irrepetible. Catorze temporades i més de 500 partits. Amb moments que quedaran per sempre en la memòria del Barça i en el meu cor.
No tinc paraules per descriure què ha estat viure tot això al costat de totes les meves companyes. Les que van obrir camí i les que hem arribat després per escriure juntes aquest llegat etern.
A les que veniu al darrere, ja sabeu el que sempre us dic: portar aquesta samarreta és un privilegi. El futur de l’equip és vostre i us tocarà a vosaltres continuar fent història al millor club del món.
Després de tot això, ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors. Amb una exigència i una obsessió diària per millorar constantment durant 14 anys. Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m’he buidat.
Per això us volia dir que aquest diumenge serà el meu últim partit com a jugadora del FC Barcelona Femení. He estat i sempre seré una culera més, com vosaltres. Per això no vull que sigui un moment trist. Això només és una etapa que s’acaba. Però, per sort, vaig néixer i moriré culera. Així que ens tornarem a veure.
Visca el Barça, sempre i per sempre»
Un palmarès únic
Alexia marxa del Barça després de 14 temporades, amb 507 partits oficials disputats, 233 gols marcats i un palmarès que la converteix en la jugadora més llorejada de la història del club, amb 30 títols defensant l’escut culer, entre els quals destaquen les quatre Champions League guanyades en els últims sis anys.
La jugadora catalana, dues vegades guanyadora de la Pilota d’Or, el 2021 i el 2022, tanca així una de les trajectòries més brillants, si no la que més, de la història del Barça, només comparable a la gran llegenda del club, Leo Messi. Alexia ha estat capitana en l’etapa daurada de la secció i una de les peces clau del creixement de l’equip fins a convertir-se en dominador del futbol europeu.
- 10 Lligues F: 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 i 2025/26
- 10 Copes de la Reina: 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2023/24, 2024/25 i 2025/26
- 6 Supercopes d’Espanya: 2019/20, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 i 2025/26
- 4 UEFA Women’s Champions League: 2020/21, 2022/23, 2023/24 i 2025/26
Adeu en el punt més alt
Si Alexia decideix fer un pas al costat, és evident que no es tracta d’una decisió que tingui res a veure amb el seu nivell futbolístic. I és que la de Mollet ha tornat a tenir un paper decisiu aquesta temporada amb la conquesta de la Champions League.
En l’edició 2025-26 ha signat set gols i set assistències en onze partits, i ha estat la futbolista amb més participació directa en gols de l’equip a la competició. La UEFA l’ha escollit millor jugadora de la Champions 2025-26, repetint el reconeixement que ja va aconseguir la temporada 2021-22.
El Barça perd una de les jugadores amb més pes dels últims anys. Al club es treballa ara en el comiat, que inclourà el reconeixement a la seva trajectòria amb un acte amb tots els seus trofeus al costat de les seves companyes. A la tarda, tindrà lloc després de l’últim partit de les de Pere Romeu a casa aquesta temporada, el dimecres 27 de maig al Johan Cruyff (19h), contra la Reial Societat.
