Pau Víctor: del Barça, a la consagració amb el Braga a Portugal
L’ex del Girona ha firmat una gran curs amb lusitans i crida l’atenció d’Anglaterra i Itàlia
Àlex Calaff
Pau Víctor no ho tenia fàcil. Després de sortir del Barça i posar rumb al Sporting de Braga, l’exdavanter del Girona sabia que li esperava una temporada de pressió, exigència i mirades alienes a Portugal. Per a l’atacant català no només era un canvi de club a la recerca d’oportunitats; realment era una prova de maduresa a l’elit lusitana.
Així va ser. Les seves primeres aparicions a la Primeira Lliga van generar soroll mediàtic. També els seus primers gols. Però, com sol dir-se, una flor no fa primavera. Ara, amb la temporada finalitzada i 17 gols i 6 assistències al seu comptador, sí que es pot parlar amb determinació. No són espurnes aïllades ni una bona ratxa. Són xifres que demostren regularitat, especialment des de desembre.
Uns números fantàstics
La vida li ha canviat radicalment al davanter de Sant Cugat del Vallès. L’agost de 2023 marxava del Girona per guanyar-se un lloc al Barça Atlètic. Només dos anys després, va deixar 8,4 milions d’euros a les arques culers i 3,6 milions a les dels gironins després d’apuntar el cap al primer equip blaugrana. I ara ha donat el cop definitiu als seus 24 anys.
Confirmat ja a l’elit, jugant competició europea i aguantant el ritme de gairebé 60 partits (n’ha disputat 56 entre totes les competicions), l’atacant català ha demostrat que podia competir fora de l’ecosistema Barça. A Braga ha continuat creixent i despertant l’interès de diversos equips d’Anglaterra i Itàlia.
Amb contracte fins al 2030, en cas de sortir, s’intueix que el seu preu serà bastant superior als 12 milions d’euros de taxació que li atribueix Transfermarkt.
Rumors a banda, la seva temporada a Portugal deixa una certesa: si hi havia certs dubtes a la seva arribada a la Primeira Lliga, avui són arguments per continuar acumulant gols i experiències en la seva carrera. La seva sortida del Barça no va ser un pas enrere; ha estat l’impuls d’una cosa important. El seu pròxim capítol tornarà a ser a Braga? El temps dirà.
