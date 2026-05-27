Camilión: “M’agrada fer sentir incòmodes les rivals”

La nova base de l’Spar Girona arriba amb ganes “de continuar a dalt a la Lliga i d’arribar lluny a l’Eurolliga”

Camilión canvia l'Estudiantes per l'Spar Girona

Marc Brugués

Girona

Juana Camiloón s’ha convertit aquesta setmana en la segona cara nova de l’Spar Girona. La base mallorquina, d’origen argentí, de 27 anys i 1’79 metres, aterra a Fontajau després de deixar empremta a l’Estudiantes, on n’era la capitana. Ho fa amb ganes de nous reptes i noves emocions que confia trobar a Girona. “Em ve de molt de gust començar aquesta nova etapa. Fa tres anys que sóc a la Lliga i he vist el creixement del club fins a fer coses increïbles a l’Eurolliga”, diu en les seves primeres declaracions com a jugadora gironina. Camilión assegura que significa “molt” que l’Spar pensat en ella. “M’agrada connectar amb el club i la gent i tinc ganes de sentir Fontajau a favor”, ha dit.

La base es defineix com una jugadora a qui li agrada fer “una mica de tot”. Això sí, la defensa és la seva gran virtut. “On més impacte tinc és en la defensa. M’agrada fer sentir incòmode les rivals. En atac miro de passar-m’ho bé i millorar les companyes, perquè siguin les estrelles”. En aquest sentit, de cares a la nova temporada es marca el repte de “créixer com a jugadora i continuar aprenent” mentre que, pel que fa a l’equip, espera “arribar com més lluny millor a l’Eurolliga i continuar estant a dalt a Lliga”.

