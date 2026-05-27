Camilión: “M’agrada fer sentir incòmodes les rivals”
La nova base de l’Spar Girona arriba amb ganes “de continuar a dalt a la Lliga i d’arribar lluny a l’Eurolliga”
Juana Camiloón s’ha convertit aquesta setmana en la segona cara nova de l’Spar Girona. La base mallorquina, d’origen argentí, de 27 anys i 1’79 metres, aterra a Fontajau després de deixar empremta a l’Estudiantes, on n’era la capitana. Ho fa amb ganes de nous reptes i noves emocions que confia trobar a Girona. “Em ve de molt de gust començar aquesta nova etapa. Fa tres anys que sóc a la Lliga i he vist el creixement del club fins a fer coses increïbles a l’Eurolliga”, diu en les seves primeres declaracions com a jugadora gironina. Camilión assegura que significa “molt” que l’Spar pensat en ella. “M’agrada connectar amb el club i la gent i tinc ganes de sentir Fontajau a favor”, ha dit.
La base es defineix com una jugadora a qui li agrada fer “una mica de tot”. Això sí, la defensa és la seva gran virtut. “On més impacte tinc és en la defensa. M’agrada fer sentir incòmode les rivals. En atac miro de passar-m’ho bé i millorar les companyes, perquè siguin les estrelles”. En aquest sentit, de cares a la nova temporada es marca el repte de “créixer com a jugadora i continuar aprenent” mentre que, pel que fa a l’equip, espera “arribar com més lluny millor a l’Eurolliga i continuar estant a dalt a Lliga”.
Subscriu-te per seguir llegint
- Catalunya aplicarà un increment salarial del 4% i una reducció de jornada per als treballadors de l’hostaleria
- Macrooperació dels Mossos contra una banda dedicada al cultiu i el tràfic de marihuana amb epicentre a les comarques de Girona
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Girona tanca un aparcament clau a l'entrada nord per motius tècnics i logístics d'un rodatge
- «A Girona m’he trobat a mi mateix, he trobat el lloc on volia estar»
- Foc nou al Girona
- Les primeres reaccions dels jugadors del Girona després del descens a Segona
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital