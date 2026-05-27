Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
marihuana Gironavagues docentsmort Begurcatalà GironaGirona FCJuana Camilión
instagramlinkedin

«La il·lusió i les ganes» de Bassols que «tot ho poden»

La blanenca s’enfronta avui a la número 8 del món, Mirra Andreeva, a Roland Garros

Una foto d’arxiu de Marina Bassols.

Una foto d’arxiu de Marina Bassols. / MARC MARTÍ

Redacció

EFE

París

Marina Bassols viu en un núvol aquests dies, després d’aconseguir diumenge passat la primera victòria en un Grand Slam. La blanenca, que s’ha esforçat un munt per poder viure del tennis i fa poc va arribar a demanar patrocinadors a través de les seves xarxes socials perquè «no podia pagar l’equip», ha escalat considerablement gràcies a un triomf, que continua assimilant i que va atribuir a «l’adrenalina, la il·lusió i les ganes» que «tot ho poden».

«M’han mantingut concentrada i per això estic súper contenta. Encara ho estic assimilant», va dir la jugadora, que havia entrat al quadre final a través de la fase prèvia i que va superar la colombiana Emilian Arango, 94 del rànquing, per 6-3 i 6-4.

Aquest dimecres, Bassols s’enfrontarà en la segona ronda a la número 8 del món, la jove russa Mirra Andreeva, de 19 anys, la qual cosa la portarà a una de les principals pistes del circuit. «Cada partit és un moment únic i no sé si ho tornaré a viure, espero que sí. Tot això em recorda a les dificultats que he hagut de superar, amb cinc o sis lesions en l’últim any i mig. Ara he de confiar en mi i mirar cap endavant», va dir.

Notícies relacionades i més

La blanenca va fer una crida fa unes setmanes a tenir patrocinadors perquè tenia dificultats per costejar l’equip que l’acompanya als tornejos. «De moment no tinc cap ajuda extra i hi ha moltes despeses. Si vaig guanyant i pujant al rànquing serà més fàcil que la gent confiï en mi. Ho necessito», va afirmar. Ara, Bassols pot trobar la seva gran oportunitat a Roland Garros.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents