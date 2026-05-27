L'última selecció classificada prepara el Mundial entre Girona i la Vall d'en Bas
L'Iraq jugarà divendres a Montilivi contra Andorra (18h) i la setmana que ve s'enfrontarà a Espanya a la Corunya
Una selecció prepara aquests dies al Royalverd Trainning Center de la Vall d'en Bas la seva participació imminent al Mundial de futbol. Es tracta de l'Iraq, l'últim equip que es va classificar per al torneig, que es disputarà de l'11 de juny al 19 de juliol als Estats Units, Mèxic i el Canadà. França, Senegal i Noruega seran els rivals de l'equip iraquià, que va segellar el bitllet l'abril passat derrotant Bolivia. Era la selecció número 48, i última, que aconseguia arribar a la fase final. La darrera presència d'Iraq en una Copa del Món i, de fet, única, havia estat el 1986 a Mèxic.
Iraq ocupa el lloc 57 al rànquing de la FIFA. Aymen Hussein és el seu jugador més destacat, un golejador que milita a l'Al-Karma, de la lliga de les estrelles del seu país. El seleccionador Graham Arnold treballa encara amb un ampli grup de futbolistes, que supera la trentena, a l'espera de confirmar la selecció definitiva que anirà al Mundial la setmana que ve. Dins dels seus plans de preparació, l'Iraq disputarà divendres un partit amistós a Girona, a l'estadi de Montilivi, contra Andorra (18h). El proper dijous 4 de juny l'Iraq s'enfrontarà a Espanya a l'estadi de Riazor, a la Corunya, en el darrer assaig de la Roja previ a la cita mundialista.
