Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
vaga docents GironaEl Celler de Can RocaPSOEAlexia Putellasmarihuana GironaGirona FC
instagramlinkedin

Queralt Casas tanca l'etapa al València

La besconina deixa el club després de set temporades en què ha guanyat quatre Lligues, dues Copes de la Reina, tres Supercopess d'Espanya, una Eurocopa i una Supercopa d'Europa

Queralt Casas, amb el títol de Lliga aconseguit la setmana passada

Queralt Casas, amb el títol de Lliga aconseguit la setmana passada / Ivan Terron/Europa Press

Efe/DdG

València/Girona

Queralt Casas, de 33 anys tancarà aquest mes de juny, una etapa de set últimes temporades al València Basket. Ho farà amb un palmarès ben carregat de títols: quatre Lligues, dues Copes de la Reina, tres Supercopess d'Espanya, una Eurocopa i una Supercopa d'Europa. La bescanonina era capitana des del 2022 per la qual cosa ha aixecat amb les seves mans vuit d'aquests onze títols, culminats aquest mes de maig amb la quarta LF Endesa consecutiva al Roig Arena. El club valencià ha avançat a les xarxes socials l'adeu de la gironina : "Gràcies a tu, Queralt. Avui separem amb Queralt Casas un camí que quedarà marcat per sempre en la història del València Basket. Per 7 anys històrics. Per 7 anys per sempre. Gràcies per liderar. Gràcies per construir. Gràcies per tot, motocapi".

Queralt Casas va arribar a València Basket en la temporada 2019-20, la segona de l'equip en la màxima categoria, per a ajudar, amb la seva experiència, a fer un pas més en els objectius i configurar aquest bloc de jugadores nacionals que formarien la columna vertebral de l'equip les següents campanyes. En aquesta trajectòria va ser nomenada MVP nacional de la lliga en la seva primera campanya, a més d'MVP de l'Eurocup Women, el primer títol de la història de l'equip.

Notícies relacionades

En el pla individual, Casas deixa el club com la jugadora amb més partits de València Basket amb un total de 329, a més, també queda com la jugadora amb més punts (2.556), amb més rebots (1.388) i amb més robatoris (534). D'altra banda, és Top 3 d'assistències (819) i Top 5 de triples (158). El club expressa en el seu comunicat que "València Basket vol agrair a Queralt Casas el reball, lliurament i compromís durant les set temporades en les quals ha portat la samarreta taronja, Casas marxa com la jugadora més important de la història fins a la data", alhora que indica que "vol desitjar-li tota la sort en els seus pròxims reptes professionals i recordar-li que sempre serà part de la Família Taronja. Gràcies per tot, Queralt!"

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents