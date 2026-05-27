Sarrià acull la torxa olímpica del Mes Social de CaixaBank
L’entitat impulsa unes olimpíades sòlidàries al Pavelló Municipal d’Esports de Sarrià de Ter, amb la participació de més de 50 joves i una seixantena de voluntaris de CaixaBank, en el marc del Mes Social de CaixaBank
Durant el Mes Social, Voluntariat CaixaBank durà a terme un total de 20 activitats al Gironès, amb la participació de més de 100 voluntaris i voluntàries de l’entitat en accions vinculades a la inclusió, l’acompanyament, l’educació i l’esport.
El Pavelló Municipal de Sarrià de Ter ha estat l’escenari d’un torneig de bàsquet en el marc de les olimpíades solidàries del Mes Social de CaixaBank, una jornada lúdica i participativa en què han pres part més de 50 nois i noies i 60 voluntaris i voluntàries de CaixaBank. L’activitat ha estat simbolitzada amb l’arribada de la torxa olímpica del Mes Social, que ha donat el tret de sortida a la prova esportiva.
L’acció ha tingut com a objectiu fomentar la inclusió, la participació activa i els valors de l’esport, a través del joc adaptat a les necessitats dels jugadors, promovent el treball en equip, la convivència i la igualtat d’oportunitats en un entorn esportiu i lúdic. Durant el torneig, els participants procedents d’entitats com la Fundació Bàsquet Girona, el Club Esportiu Santa Eugènia de Ter de la Fundació Ramon Noguera, la Fundació Els Joncs i la Fundació Astres, han pogut gaudir de diferents partits en un ambient de col·laboració i entusiasme.
Durant la jornada, els voluntaris i voluntàries de CaixaBank han acompanyat els joves, compartint espai de joc i aprenentatge, i contribuint a crear una experiència educativa i social que reforça la cohesió i el benestar emocional.
Al final del torneig, en Narcís Casassa, representant territorial del Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya, que ha fet entrega dels diplomes als atletes participants.
Aquesta iniciativa s’emmarca en la quarta edició del Mes Social de Voluntariat CaixaBank, una proposta que durant el mes de maig i principis de juny mobilitza empleats del Grup CaixaBank, de la Fundació “la Caixa”, així com familiars, amics, clients i ciutadania en general, al voltant d’activitats solidàries arreu del territori. Les accions estan alineades amb els eixos estratègics del voluntariat: Educació Financera, Digitalització, Impuls Professional, Acompanyament i Medi Ambient.
Aquesta edició coincideix amb l'Any Internacional dels Voluntaris i Voluntàries per al Desenvolupament Sostenible, declarat per l'ONU, un context que reforça l'impuls d'accions solidàries per avançar cap a una societat més justa i inclusiva.
El 'Mes Social', que compta amb la col·laboració de la Fundació "la Caixa" i empleats del Grup CaixaBank, està obert a tota la ciutadania, que pot inscriure's en les activitats a través del web de Voluntariat CaixaBank segons les seves preferències i disponibilitat a través del web de Voluntariat CaixaBank.
Voluntariat CaixaBank
Voluntariat CaixaBank es constitueix com una de les iniciatives de voluntariat més grans a Espanya i el seu propòsit és acostar la pràctica d'accions solidàries a tota la ciutadania en l'Any Internacional de Voluntariat. Amb una trajectòria de més de 20 anys, l'associació està formada per empleats i exempleats del Grup CaixaBank i de la Fundació "la Caixa", així com amics, familiars, clients de CaixaBank i totes aquelles persones que vulguin participar en activitats solidàries.
Gràcies al treball conjunt amb al voltant de 2.500 entitats socials i fruit de la implicació de prop de 24.000 voluntaris, el programa de Voluntariat CaixaBank ajuda més de 755.000 persones vulnerables a tota Espanya, mitjançant activitats relacionades amb l'educació, la digitalització, l'acompanyament a persones vulnerables i el medi ambient, entre d'altres.
El foment del voluntariat corporatiu és una de les línies d'actuació de CaixaBank. Per a l'entitat, aquesta és una forma de contribuir a donar resposta als reptes que demanda la societat, alhora que, a través de l'activitat financera, ofereix serveis i solucions per a entitats socials i persones en risc de vulnerabilitat.
