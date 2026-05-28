Primer reforç per a Flick
El Barça dona el cop i fitxa Gordon per 70 milions més 10 en variables
El club blaugrana, en una operació llampec, firma el davanter anglès del Newcastle per a les cinc pròximes temporades. Deco va aconseguir tancar l’acord abans de la disputa del Mundial, clau per no encarir encara més el tracte.
Queda ara per resoldre el futur de Rashford, la continuïtat del qual costa 30 milions
Joan Domènech
El Barça, en una operació llampec, va fitxar ahir a la tarda el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon (Liverpool, 2001). L’operació, que va poder confirmar aquest diari per fonts de la negociació, està xifrada en 70 milions d’euros més 10 en variables. Està previst que el futbolista pugui firmar el seu contracte en les pròximes hores i passar també la revisió mèdica.
Anthony Gordon serveix per substituir Robert Lewandowski i Marcus Rashford, el futur del qual queda seriosament compromès. Gordon va desenvolupar la carrera formativa com a extrem, i en l’elit ha començat a exercir també de davanter centre. No era estrany, per tant, que el Barça perseguís la contractació del davanter del Newcastle United, una de les revelacions de la temporada europea i rival també aquesta temporada del Barça a la Champions, on va deixar una gran imatge.
El Barça, primer, va arribar a un acord amb el jugador; després va arribar el tracte definitiu amb l’entitats anglesa malgrat l’interès de clubs com el Bayern de Múnic o el Liverpool, que també s’havien interessat en la gran progressió del futbolista.
Lewandowski ja se n’ha anat, i Rashford acaba la seva cessió el 30 de juny. La seva continuïtat costa 30 milions d’euros de traspàs al Manchester United, però la fitxa és de categoria d’estrella internacional. Rashford ha rellançat la seva cotització durant la seva etapa al Barça, fins al punt que ha tornat a la selecció. On es trobarà Gordon, que ja va ser a l’Eurocopa del 2024, a diferència de Rashford. Només va jugar un minut. Va substituir Phil Foden contra Eslovènia.
El viatge de Deco
El fitxatge de Gordon, que Deco va deixar ja pràcticament tancat en el seu últim viatge a Londres, rebaixa la pressió per la coneguda necessitat del Barça de contractar un parell de davanters davant l’absència de Lewandowski, la incertesa de Rashford i en previsió que Raphinha pugui passar una altra campanya esquitxada per les lesions, sobretot després de la disputa del Mundial.
El problema ni tan sols ha estat aquesta vegada en el preu, després de les estretors viscudes en les últimes temporades pel fair play financer i en previsió que el club blaugrana pugui operar en aquest mercat estival sota la regla 1:1. El Newcastle no té cap necessitat de diners des que és propietat d’un fons de l’Aràbia Saudita d’infinita riquesa. I malgrat que clubs com el Liverpool podien ser millors postors que el Barça –està buscant un davanter per la marxa de Mo Salah i sabia que Gordon és un fan incondicional dels vermells–, va pesar més l’interès del davanter per iniciar la seva aventura al Barça i viure en una ciutat com Barcelona.
Gordon va néixer a Liverpool i va fer els seus primers passos amb els reds fins que el van fer fora de petit. Va fitxar llavors per l’Everton, i va créixer vestit de blau. I de blau es va consagrar al debutar amb 16 anys al primer equip. En un partit de l’Europa League contra l’Apollon de Limassol, de Xipre. No és fàcil, ni de bon tros, ser davanter a Anglaterra per la incessant recerca dels clubs a l’estranger i va esperar dos anys a disfrutar del següent partit. El tercer va venir a continuació, i el quart i el cinquè van tardar menys.
Consolidació
Malgrat que Gordon va ser internacional en totes les categories, el debut en la selecció absoluta es va demorar fins al març del 2024. Ja era un jugador consolidat al Newcastle, que havia aprofitat l’època de la greu crisi econòmica de l’Everton per emportar-se’l per 45 milions d’euros al mercat d’hivern 2022-23.
Gordon ha marcat 10 gols (quatre al Qarabag, en tot just 45 minuts) i ha donat 2 assistències en els 12 partits que ha disputat el Newcastle a les Champions. Abans de ser eliminat pel Barça, que el va atomitzar al Camp Nou per 7-2 després de l’1-1 de l’anada. Gordon va marcar el gol en el duel inaugural de la lligueta (1-2) exercint de davanter centre.
"El Barcelona és el millor equip al qual m’he enfrontat en aquest esport", va reconèixer Gordon després del primer partit. És fàcilment imaginable el que va sentir després del tercer. Els números en la Premier van ser pitjors (26 partits i 8 gols). El Newcastle ha acabat 12è a la Premier. La responsabilitat s’hauria de repartir entre els tres companys de la davantera, que van costar 204 milions de lliures esterlines (més de 235 milions d’euros) entre el suec Anthony Elanga (61,4), l’alemany Nick Woltemade (85) i el congolès Yoane Wissa (57,7).
Anthony Gordon, per cert, entra en la llista dels fitxatges més cars de la història del Barça. La nova bonança econòmica del club ja ho permet.
Els fitxatges més cars
- Dembélé.140 m. Dortmund (2017)
- Coutinho. 135 m. Liverpool (2018)
- Griezmann. 135 m. Atlètic (2019)
- Neymar. 87m. Santos (2013)
- De Jong. 86m. Ajax (2019)
- Suárez. 81,7 m. Liverpool (2014)
- Gordon. 70 +10 m. Newc. (2026)
- Ibrahimovic. 66m. Inter (2009)
- Raphinha. 58 +9m. Leeds (2022)
- Pjanic. 60 +5m. Juventus (2020)
