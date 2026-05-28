El Bàsquet Girona vol acomiadar el curs fent història
Sergi Martínez i Nikola Maric seran baixa demà contra el Joventut (20.30h) en el darrer partit de la temporada
Moncho vol dedicar una victòria a l'afició per arribar a les 14 i batre el rècord del club en quatre anys a l'ACB
El Bàsquet Girona tanca demà la temporada rebent el Joventut a Fontajau (20.30 h), en un últim partit que arriba sense urgències classificatòries però amb al·licients de pes. L’equip de Moncho Fernández ja ha signat la millor classificació de la seva curta trajectòria a l’ACB (12è), però encara pot fer un pas més: una victòria contra la Penya li permetria establir també el seu millor registre de triomfs a la lliga (14).
«Volem guanyar per la nostra gent, per nosaltres, pel club, per tothom. Guanyar estaria molt bé i ens permetria fer la millor temporada a l’ACB en número de victòries. Hi ha moltes raons per guanyar», ha explicat Moncho Fernández en la prèvia del partit.
El tècnic gallec no podrà comptar amb Sergi Martínez, lesionat al turmell, ni amb Nikola Maric, que serà baixa perquè ha de ser pare i és al costat de la seva dona a Bòsnia. Qui sí que podria ajudar l’equip és Karnik, que ha pogut entrenar malgrat arrossegar encara la gastroenteritis que el va deixar fora del partit de Bilbao diumenge. «Ha pogut entrenar tocat, però espero que ens pugui ajudar contra el Joventut», ha dit Moncho.
El Girona arriba al duel després d’uns últims resultats irregulars, ara acumula quatre derrotes (UCAM, Manresa, Breogan i Bilbao) però el tècnic prefereix posar en valor aspectes que considera essencials. «Els resultats últims no han estat molt bé, però hem estat francament bé en defensa i en el rebot defensiu. Parlo d’això perquè són coses que tenen relació amb l’esforç. En això hem estat notable», ha remarcat. El repte, segons Moncho, passa ara per recuperar fluïdesa en atac: «Per guanyar la Penya necessitem recuperar l’encert i l’espurna ofensiva, que ara mateix és el nostre pecat principal».
Bitllet a Europa?
La possibilitat que el Bàsquet Girona pugui jugar competició europea la temporada vinent continua sobre la taula, però Moncho no hi ha volgut entrar. «No sé quins són els criteris. Encara queda un partit i ja farem valoracions després», ha afirmat. Tampoc s’ha volgut pronunciar gaire sobre els plans del club per fer un pas endavant: «El club fa la seva feina. Jo soc entrenador i estic centrat en la meva feina. El club ha explicat que li agradaria donar un pas endavant, però no he fet una reflexió sobre quina competició (Eurocup o Fiba Europe Cup) seria la més adequada per a l'entitat».
El missatge de Moncho a l’afició, en qualsevol cas, és clar. El tècnic vol que Fontajau visqui una festa per acomiadar una temporada històrica i reconèixer el treball de la plantilla. «A la gent els diria que vinguin a gaudir de tenir un equip a l’ACB, que molts pagarien per estar a la nostra posició. Girona ha aconseguit la millor classificació a l’ACB, podem fer el rècord de victòries i sempre necessitem l’afició al costat. Demà ha de ser una festa de celebració i també un comiat fins a la temporada que ve. Aquests jugadors mereixen l’aplaudiment de la gent per la feina feta».
