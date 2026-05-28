L’Spar Girona negocia el fitxatge de l’escorta Queralt Casas (València)
La bescanonina es troba sense equip després d'acomiadar-se ahir del club taronja
Després de confirmar les incorporacions d’Iyana Martín i Juana Camilión, tot apunta que l’Spar Girona continuarà il·lusionant amb els fitxatges per a la temporada 2026-27. Segons ha pogut saber Diari de Girona, el club gironí està negociant amb l’escorta bescanonina Queralt Casas per mirar d’aconseguir que jugui per primer cop a Fontajau. La jugadora, de 33 anys i 1,78 metres, es troba sense equip ja que recentment s’ha acomiadat del València Basket després de set temporades vestint de taronja en què ha engrandit la seva carrera amb un palmarès impressionant: quatre Lligues, dues Copes de la Reina, tres Supercopes d’Espanya, una Eurocopa i una Supercopa d’Europa.
De tancar-se l’acord amb Casas, l’Spar Girona comptarà amb una escorta més que contrastada i que destaca per la seva verticalitat i velocitat ofensives, la defensa, la capacitat rebotejadora, la visió de joc, l’actitud per llegir tàcticament els partits i la competitivitat. A més a més, assumiria un rol important a l’equip de Roberto Íñiguez, sent el pal de paller del vestidor, tenint en compte que ha estat la capitana del València Basket des del 2022 fins ara i ha marxat «com la jugadora més important de la història» del club taronja amb un total de 329 partits.
Formada a l’escola Pompeu Fabra de Salt, el GEiEG i el Segle XXI, la de Bescanó va debutar a la Lliga Femenina l’any 2010 amb el desaparegut Mann Filter de Saragossa i, a partir d’aleshores, només va fer que créixer. Ha passat pel Galatasaray, Nantes, Landes, Carolo i Sopron a Europa i va tenir una breu experiència a la WNBA amb les Minnesota Lynx quan tenia només 19 anys. L’Spar Girona encara se li resistia. També ha sigut internacional amb Espanya. Amb la selecció espanyola ha guanyat dos ors (2013 i 2019) i una plata (2023) europeus i un bronze mundial (2018).
