Ajuntament i Bàsquet Girona ultimen la concessió de Fontajau per 50 anys
L’equip de govern vol dur a ple el mes que ve o com a molt tard el juliol l’acord per cedir la instal·lació al club, que ja té el projecte enllestit
Marc Gasol, Lluc Salellas i Quim Ayats van presentar la proposta la setmana passada al conseller d'Esports Berni Álvarez
Els tràmits que han d’acabar amb la concessió del pavelló de Fontajau al Bàsquet Girona pels propers cinquanta anys enfilen la recta final. No ha sigut una operació fàcil, però a hores d’ara la burocràcia està enllestida i el projecte fent. Tant és així que, per una banda, Marc Gasol, Lluc Salellas i Quim Ayats van presentar-lo la setmana passada al conseller d’Esports, Berni Álvarez, mentre que per un altre costat, des de l’Ajuntament es contempla que l’aprovació passi pel ple abans de les vacances, si pot ser el mes que ve o, a molt estirar, el juliol. És una grata notícia per als aficionats al bàsquet i, per extensió, a l’esport gironí d’elit, i més ara que el futbol plora el descens a Segona.
El projecte que ha elaborat el Bàsquet Girona i el plec de condicions compta amb el vist-i-plau dels serveis jurídics municipals. Tot plegat fa que es pugui complir l’objectiu que s’havien marcat les dues parts, clubs i Ajuntament, de deixar-ho resolt aquest estiu. D’aquesta manera el Bàsquet Girona disposarà de la gestió de tota la instal·lació.
De fet, des de fa uns dies, les oficines del club, que ara ocupaven els despatxos d’un dels fons del pavelló, s’han traslladat a l’antiga zona que ocupava el servei d’Esports municipal, que s’ha mudat a un altre indret. El club està acabant d’adequar l’espai, situat al pis superior del pavelló, amb vistes a la pista annexa. En les properes setmanes s’haurà de definir el futur del Girona Judo, el Fontajau i el Tennis Taula Girona, clubs que en principi acabaran recol·locats. També s’ha de veure què passa amb la Sea Otter, la gran fira ciclista que mobilitza als voltants del pavelló més de 70.000 persones cada setembre. Club i organitzadors de la fira han de parlar i fer confluir sinèrgies.
Entre 6.000 i 7.000 espectadors
Tal i com va explicar Marc Gasol fa algunes setmanes en una trobada informal amb periodistes el projecte del club passa per rentar la cara al pavelló, que va camí dels 33 anys de vida. «Farem un nou Fontajau», va assegurar. La idea és que l’aforament fregui els 6.000 espectadors en dies de partit i que per a concerts i esdeveniments culturals i socials multitudinaris pugui arribar als 7.000. El club crearà noves zones vip, i té previst obrir un restaurant a la zona de hall que dona a les Ribes del Ter. També hi ha la idea de tenir un bar. Marc Gasol va dir aquell dia de la trobada que la previsió era invertir «milions» en aquesta nova imatge de Fontajau, que també ha de servir per donar més comoditat als seguidors.
Per gestionar els diversos esdeveniments que es faran al pavelló el Bàsquet Girona ha creat l’empresa Fontajau Arena sl. La idea és que cada cap de setmana hi hagi activitat, sigui esportiva, amb els partits de l’equip ACB i del femení, o social/cultural. Per a això es contempla l’organització de concerts (l’abril passat hi va actuar per exemple Joan Dausà, en el marc del festival Strenes, davant més de 6.000 persones) i altres esdeveniments com fires o congressos. Gasol defensa que aquesta operació era necessària per ajudar a estabilitzar l’economia del club, buscant ingressos per vies diferents.
Si tot va bé la concessió s’aprovarà en qüestió de setmanes i la propera temporada el club ja la començarà sent el gestor de la instal·lació. El termini fixat, de 50 anys. El mateix que té el Girona FC per l’estadi de Montilivi.
