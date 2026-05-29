Bàsquet Girona - Joventut Badalona, en directe

Segueix en viu la narració del partit entre el Bàsquet Girona i el Baskonia que es juga al pavelló de Fontajau
Triple de la Penya, triple de Hakanson, 13-16 a Fontajau
Moncho deia que calia recuperar l'encert, i de moment el Bàsquet Girona ho està fent!
Un altre triple, ara de Susinskas!
Girona-Joventut, 13-11, a 5.47. Temps mort de Dani Miret
Festival de triples a Fontajau, Hugues anota pel Girona però també ho fan Vives i Parker pel Joventut, 9-11 a 6.11 pel final del primer quart
Triiiple de Needhammmm!!! 6-5 a Fontajau
Triple de Parker per la Penya (3-5), a 7.57 per acabar el primer quart
Gran resposta de Hugues des del triple!!! 3-2
Ruzic obre el marcador per la Penya (0-2)
Cinc inicial Bàsquet Girona: Hughes, Needham, Livingston, Susinskas i Geben
Cinc inicial del Joventut: Kraag, Parker, Vives, Ruzic i Hunt
Bona tarda des de Fontajau! En cinc minuts comença el darrer partit de la temporada pel Bàsquet Girona. I és un derbi contra el Joventut! El viurem en directe des de www.diaridegirona.cat. Sona l'himne a Fontajau!
Ricky Rubio és baixa pel partit d’avui per decisió tècnica
