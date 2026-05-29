Enrique Riquelme: "El Barcelona s'ha rigut del Reial Madrid per culpa de Florentino"
L’empresari denuncia el paper del financer Anas Laghrari i lamenta ser l’únic que ha fet propostes als socis
Fermín de la Calle
Quina sensació li va deixar el primer acte de la campanya?
El del matí [el seu] o el de la tarda [el de Florentino]? Les sensacions del matí van ser molt bones, amb la presentació d’un projecte, la Ciutat del Soci, que vaig fer públic ja el 2021, tot i que llavors ningú em fes cas. Les meves set Champions són el projecte que he presentat per al soci. Entenc que a l’aficionat madridista li preocupa si fitxaré aquest o aquell, però era important que la primera etapa de la campanya estigués enfocada als socis.
I què li va semblar la posada en escena de Florentino?
N’esperava molt més. Bàsicament el que va dir és que hem guanyat moltes Champions i que això seguiria així. Aquest senyor es pensa que el club realment és seu. Va pujar a l’estrada llegendes que estan a sou del Reial Madrid, que formen part d’una massa de despeses generals sense comparació en el futbol europeu, i després va deixar clar que el seu projecte de campanya soc jo. Miri, jo estava fa dues setmanes amb el meu projecte professional, a l’Amèrica Llatina, i és ell qui es refereix a mi i em puja al ring de manera directa. Em va fer plantejar-me què fer, em vaig posar a veure què està passant i entre altres coses vaig veure que hi ha un perfil molt pròxim a ell que s’està beneficiant econòmicament del club, sense que sapiguem quin lloc oficial té.
Es refereix a Anas Laghrari?
Sí, em refereixo a ell, al soci marroquí de Florentino Pérez, el seu fillol o desconec ben bé què. Ens agradaria com a madridistes que ens aclareixi qui és i per què pren tantes decisions. Està en els comitès del club sense tenir cap títol i intermedia en totes les grans operacions a través de Key Capital. ¿Com és possible que sigui soci i compromissari? ¿Em poden explicar llavors per què hi ha una llista d’espera de socis, de familiars, que fa 20 anys que esperen? ¿Qui és aquest senyor que ha arribat a aquest país i té el poder que té? ¿I per què es beneficia econòmicament del club? ¿No hi ha conflicte d’interessos? Veure tot això és el que em fa prendre la decisió de presentar-me. Sense cap necessitat, volen vendre el club, volen privatitzar-lo, volen canviar els estatuts…
Per això es presenta? Per evitar la privatització del club?
Jo, com a soci, em veig amb capacitat econòmica per presentar una candidatura, que és l’única manera de parar la privatització del club i tornar-lo als socis amb un projecte que sigui il·lusionant. Ell no es pensava que ho faria, però ho he fet en temps rècord, posant l’aval més gran que s’ha posat en qualsevol elecció del món, no només del Reial Madrid. Ni per ser president dels EUA cal posar un aval de 200 milions d’euros. I el poso jo, a nivell personal, perquè no vull condicionar ningú.
A què es refereix?
Que, quan sigui president, hi haurà pressions al desmuntar el que hi ha hagut allà durant 20 anys. ¿Per què hi ha gairebé 100 persones a sou del Madrid que cobren més d’un milió d’euros? Hi ha sous de directius no esportius que ascendeixen a més de 10 milions d’euros. ¿Per què el soci no pot comprar una entrada, que cada vegada que surten a la web als cinc minuts ja no en queden, però les revendes estan plenes i els socis han de comprar-les al quàdruple del preu?
Florentino l’ha acusat a vostè de ser hereu de la presidència de Ramón Calderón, "l’època més sinistra del Madrid».
Abans érem els nens de les energètiques, després els nens del PSOE i ara som els nens de Calderón. Escolti, que aquí no hi ha cap història. Jo tenia 15 anys quan el meu pare va ser directiu de Ramón Calderón. Va ser part d’un grup de membres d’aquesta junta directiva, amb Vicente Boluda, que va treure Calderón i als que havien estat allà, mitjançant un procés democràtic per després convocar eleccions. Jo en la meva junta directiva tinc un directiu de l’època de Calderón que és Antonio Medina, el meu vicepresident i secretari general del Grup Cox… i que fins dijous passat estava amb el senyor Florentino Pérez en la seva junta directiva, de la qual va dimitir per venir amb mi. ¿De què estem parlant llavors?
Creu que el Barça és un club que al Madrid li interessa que "estigui fort» i al qual "ha d’ajudar», com va dir fa dos anys Florentino?
Ara tots ens posem les mans al cap amb el cas Negreira, però anem a l’hemeroteca, al que hem dit a l’assemblea del 2024 i en algunes d’anteriors. Allà es va dir que calia tenir un Barcelona fort. ¿Per què? Perquè interessava per a la Superlliga. ¿Qui hi havia al darrere? ¿Qui es beneficia econòmicament de la Superlliga? ¿Qui hi ha darrere de la privatització? ¿Qui hi ha darrere de les reformes estratosfèriques del Bernabéu, on no es poden fer concerts? El senyor Florentino Pérez és un gran empresari que, com jo, no necessita el Reial Madrid per a res ni és al club per enriquir-se. Però sí que opino que ha de mirar millor de qui s’envolta, que sí que s’estan enriquint del Reial Madrid.
Quina opinió té de Laporta?
No el conec, però crec que el Barcelona s’ha rigut del Madrid per culpa de Florentino, que el va recolzar quan es va conèixer el cas Negreira pel seu interès en la Superlliga. I una vegada que el Barça va aconseguir el refinançament i tot el que va voler, s’ha rigut de nosaltres. I ara, lamentablement, no passarà res amb el cas Negreira per no haver actuat a temps. Si jo hagués sigut president fa tres anys, li asseguro que la situació seria totalment diferent.
Ha tocat algun jugador del Barça per fitxar-lo?
[Silenci] Parlaré de la part esportiva a partir de dissabte. Contestaré a aquesta pregunta.
Quina samarreta d’Espanya es posarà durant el Mundial?
La tinc clara. Si jo soc president, no passarem per la vergonya, almenys per la meva part, que cap jugador del Madrid sigui a la selecció espanyola. Si jo soc president, un jugador del Madrid haurà jugat el Mundial amb Espanya.
