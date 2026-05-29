Natació artística
"És la rutina més difícil que s’ha fet"
L’equip espanyol de natació artística, dirigit per Andrea Fuentes, presenta aquest cap de setmana a Pontevedra una nova coreografia revolucionària inspirada en una de les cançons de Rosalía, ‘Berghain’, del seu disc ‘LUX’. "Estem arribant a un nivell de molta excel·lència i podem fer-ho", afirma la seleccionadora.
«La rutina és potència i la cançó és molt explosiva, però també sensible», diu Fuentes
Begoña González
La selecció espanyola de natació artística presenta a la Copa del Món de Pontevedra (aquest diumenge, 17.30 h) una nova rutina acrobàtica que promet marcar un abans i un després en la disciplina. L’equip que dirigeix Andrea Fuentes competirà amb una coreografia construïda sobre Berghain, una de les cançons més impactants de l’últim treball de Rosalía, LUX, i ho farà apostant per la dificultat tècnica més destacada que s’hagi executat fins al moment.
"No només dels nostres anteriors treballs, sinó de tot el món. Tenim la dificultat més alta feta fins ara, incloent-hi els millors països, que són Rússia i la Xina", va explicar Fuentes després de la presentació de la rutina al CAR de Sant Cugat. La seleccionadora nacional admet que el repte encara està en construcció i que traslladar-lo a la competició serà el gran examen. "De moment ho hem fet perfecte tres vegades aquí, en l’entrenament. Competir sempre és una cosa diferent, però els intento ensenyar que atrevir-s’hi és un honor", explica. L’equip espanyol arriba a Pontevedra després de consolidar-se com una de les grans potències mundials després dels seus resultats al Mundial de Singapur, en el qual va rebentar totes les expectatives aconseguint nou medalles, tres d’aquestes d’or.
No obstant, el creixement esportiu també ha comportat una pressió inèdita dins del grup. "Hem hagut de treballar molt la pressió externa", reconeix Fuentes. "Els estic ensenyant a veure-ho no com una motxilla que pesa, sinó com unes ales que et fan volar més alt, però és veritat que s’ha d’aprendre a gestionar les expectatives", afirma.
Rosalía va canviar tots els plans
Malgrat el repte majúscul a què s’enfronten aquest cap de setmana, ho fan amb confiança. La irrupció del mètode Fuentes i la seva enfortida connexió artística amb la cantant Rosalía han portat aquest equip a depassar tots els límits. Andrea Fuentes explica que no tenia previst modificar la coreografia acrobàtica d’aquesta temporada, fins que va escoltar LUX, la nova proposta de Rosalía. "No tenia plantejat canviar la rutina fins que va sortir el disc i els vaig dir: ‘Ho sento, noies, és culpa de Rosalía’", explica la seleccionadora.
A partir d’allà, el projecte va evolucionar cap a una proposta molt més ambiciosa tant artísticament com tècnicament. Segons Fuentes, el treball conjunt amb l’exgimnasta Víctor Cano ha permès portar la dificultat a un nivell que fa tot just uns anys semblava impossible. "Estem arribant a un nivell de molta excel·lència i podem fer-ho", afirma.
L’elecció de la cantant catalana per a dues de les seves coreografies (Iris Tió neda el solo tècnic amb la cançó Mio Cristo piange diamanti) no és casual. L’entrenadora considera que la connexió entre Rosalía i l’equip va molt més enllà del musical. "Ens alineem molt amb el fet de voler arribar més enllà, de voler canviar les regles del joc. La nostra finalitat com a equip és ampliar les possibilitats d’aquest esport més enllà del que s’hagi pogut plantejar mai".
L’elecció de Berghain tampoc va ser casual. Fuentes buscava una peça capaç de sostenir una rutina basada en acrobàcies i grans contrastos emocionals en els quals els moviments més arrodonits contrastessin amb les figures més afilades. "La rutina acrobàtica és tot potència i aquesta cançó és molt explosiva, però també té delicadesa i sensibilitat".
Canvi radical
La seleccionadora destaca especialment el canvi radical que experimenta el tema en el tram final, una part que, segons explica, altres disciplines artístiques havien evitat utilitzar per la seva complexitat i agressivitat sonora. "Moltes altres disciplines han utilitzat aquesta cançó, com la gimnàstica rítmica o el patinatge, però no s’han atrevit a posar-hi la part que canvia després de la clàssica, que és molt més potent i molt atrevida. Per a mi era imprescindible, si es feia, fer-la sencera", assenyala.
La reacció de l’equip va ser immediata. Tot i que Fuentes reconeix entre rialles que en aquesta ocasió amb prou feines va deixar marge per debatre l’elecció musical, assegura que les nedadores van entendre des del principi la magnitud del projecte. "Sé que estan molt orgullosos i orgulloses de presentar una cosa així tan bèstia", explica. I fins i tot vincula directament la identitat artística de l’equip espanyol amb la música de Rosalía. "Si no ho fa Espanya, qui ho farà? Rosalía l’hem de fer nosaltres, la portem a la sang". Per ara, la cantant encara no ha pogut veure la coreografia en persona però Fuentes explica que ho estan "intentant".
Fuentes evita parlar de resultats, encara que la mirada està posada en els Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. "El repte és guanyar-ho tot. Si ho fa millor un altre, ho acceptarem i n’aprendrem".
- Detenen un home pel robatori dels xais d’una explotació de Maçanet de la Selva
- Mor al Trueta l’home de 78 anys que havia quedat crític després d’una caiguda en unes roques a Begur
- Aquesta pastisseria gironina fa la millor coca de Sant Joan de Catalunya
- Entren amb un pal en un bar de Torroella i fereixen el propietari i un cambrer davant dels clients
- Un pare de Girona crea una aplicació web per calcular les probabilitats d'aconseguir plaça en una escola bressol
- Els experts coincideixen: els infants no haurien de tenir telèfon mòbil amb internet abans d’aquesta edat
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- El fabricant de motos Torrot de Salt entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa