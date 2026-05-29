El SHUM renova el tècnic Jordi Garcia i set jugadors
Rovira, Pons, Pujol, Àlex Grau, Picart, Domènech i Pepe Hernández continuaran mentre que Oviedo és baixa i interessa Nadal (Barça)
Certificada la permanència a OK Lliga a dues jornades pel final, el SHUM ja fa dies que ha posat fil a l’agulla en la planificació de plantilla de la temporada entrant. No hi ha temps per perdre. I així, els de Maçanet de la Selva van per feina i, després de lligar la continuïtat de l’entrenador Jordi Garcia, ja tenen un 80% de la plantilla definida. Manca alguna peça, és clar, que arribarà en forma de fitxatge i que podria trigar una mica més. De moment, el que és segur és que Jordi Garcia continuarà tenint a les seves ordres els porters Àlex Rovira i Jordi Pons, a més a més de Sergi Pujol, Àlex Grau, Joan Picart, Aleix Domènech i Pepe Hernández. Tots set han renovat contracte per una temporada més i formaran part del SHUM 26-27. Qui no hi serà, és Gerard Oviedo. El blanenc tanca una etapa de dos anys a Maçanet i és la segona baixa després de la del golejador, Roger Presas, que es retira.
Queda per definir el futur de Xevi Gurri i Jordi Bancells mentre que un dels noms que té sobre la taula el club, segons Hockey impact és el del gironí, Biel Nadal (Barça).
