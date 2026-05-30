Geben també seguirà al Bàsquet Girona
El pivot lituà ho va deixar anar en el seu parlament a l'afició al final del partit contra el Joventut, que tancava la temporada, i el club ho farà oficial de forma imminent
Martinas Geben va deixar anar la frase gairebé com qui no vol la cosa, però al final del darrer partit de la temporada a Fontajau va sonar a pista clara sobre el futur immediat del Bàsquet Girona. En els parlaments de comiat a l’afició, després de Moncho Fernández i de Sergi Martínez, el pivot lituà, un dels capitans, va agafar el micròfon i va tancar la seva intervenció amb un missatge inequívoc: «Ens veurem l’any que ve». I així serà. Geben serà el pròxim jugador a renovar amb el club gironí i l’acord s’ha de fer oficial de manera imminent.
La seva continuïtat reforça una base que el Girona vol anar assegurant sense fer soroll, però amb passes fermes. De moment, el club ja havia anunciat les renovacions de Nikola Maric i Sergi Martínez, dos jugadors importants en l’estructura de Moncho Fernández. A més, tenen contracte en vigor Pep Busquets i Maxi Fjellerup, tot i que l’argentí ha viscut una temporada marcada per la lesió i pràcticament no se l'ha vist. Amb Geben, doncs, el Girona ja tindrà cinc peces confirmades per al curs vinent, a banda del tècnic, Moncho Fernández, que també continuarà al capdavant de la banqueta.
La renovació del pivot lituà té tot el sentit esportiu. Geben va arribar a Fontajau a mitjans de la temporada 2024/25, cedit pel Cedevita Olimpija, i va tenir un impacte immediat en un equip que aleshores vivia enganxat a la zona baixa i patia per salvar la categoria. El seu pes interior, la seva capacitat per tancar el rebot i la seva fiabilitat prop de cistella, així com una bona mà des del triple, van ser determinants perquè el Bàsquet Girona acabés assegurant la permanència. Aquell rendiment va convèncer el club per fitxar-lo a l’estiu per a la temporada 2025/26, i el jugador ha tornat a respondre.
Aquest curs, Geben ha estat una de les referències més sòlides de l’equip. Segons les estadístiques oficials de l’ACB, ha disputat 34 partits amb una mitjana de 21 minuts i 13 segons, 11 punts, 6,1 rebots i 13,7 de valoració per partit. També ha millorat els números del curs anterior amb el Girona, quan va fer 9 punts, 5,1 rebots i 12 de valoració en 21 jornades.
Més enllà de les xifres, Geben s’ha convertit en un jugador de confiança per a Moncho Fernández. No necessita massa focus per tenir incidència, però dona consistència, lectures i una presència interior que l’equip ha trobat a faltar en molts moments quan no l’ha tingut a pista. La seva renovació serà el següent moviment d’un Girona que ja comença a dibuixar el projecte del curs vinent amb una idea clara: mantenir una columna vertebral competitiva després de la millor temporada de la seva història a l’ACB.
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- L'empresari colomenc Josep Morell, cunyat de Quim Torra, a punt d'entrar a la presó per frau a Hisenda
- Un local històric de Girona deixa la plaça del Vi després de 90 anys per anar al Mercadal
- Orriols ultima el fitxatge del Míster Girona 2008 com a candidat a les municipals del 2027
- Carta d'un lector: 'El sistema és tan eficient que, en no detectar ús de la targeta, m'ha premiat amb una penalització
- Caminar sense sortir de casa: l’entrenament de 5 minuts que triomfa a internet
- Un multireincident intenta atacar dos policies locals amb un ganivet a Blanes i l’acaben reduint a punta de pistola
- El rodatge de la superproducció d'Amazon 'Tomb Raider' blinda el Barri Vell