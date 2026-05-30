El Girona d'hoquei femení força el tercer partit de semis de play-off a l'OK Lliga
L'equip d'Albert Bou goleja el Caldes (1-5) i se la jugarà aquest diumenge a Palau
El Girona d’hoquei femení ha guanyat el Caldes (1-5) en el segon partit de les semis del play-off d’ascens a l’OK Lliga, amb la qual cosa, després de la derrota del primer duel, força un nou matx que es jugarà aquest diumenge a Palau (17.30 hores). Anna Gracia i Aina Vila, amb dos doblets, i Mireia Arranz, van ser les golejadores.
