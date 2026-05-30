L’Oncoswim bat rècords recaptant quasi 118.000 euros
La 10a edició de la travessia de 30 km mobilitza 33 equips i prop de 200 participants
Gerard Ullastre
L’Oncoswim ha celebrat la seva 10a edició per la porta gran: establint un nou rècord solidari. La travessia de 30 quilòmetres per aigües obertes impulsada per Radikal Swim i Fundació Oncolliga Girona ha aconseguit recaptar 117.882 euros per la investigació del càncer de mama triple negatiu, esdevinguent la xifra més alta assolida fins ara per aital iniciativa solidària. En aquesta mateixa línia, l’edició d’enguany també ha estat la que més participants ha aplegat. La d’aquest dissabte ha estat l’edició més multitudinària de la història, amb 33 equips i gairebé 200 participants que han afrontat el repte de creuar els 30 quilòmetres entre l’Estartit i Calella de Palafrugell, nedant en aigües obertes.
El 70% dels diners recaptats es faran servir per investigar el càncer de mama triple negatiu que du a terme el Grup de Recerca Oncologia de Precisió de Girona (OncoGIR-Pro) de la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica Dr. Josep Trueta de Girona (IDIBGI) i l’Institut Català d’Oncologia de Girona. El 30% restant, d’altra banda, es destinaran als serveis de suport a pacients oncològics i familiars que ofereix la Fundació Oncolliga Girona. La xifra recaptada d’aquesta desena edició, supera els 630.000 euros aplegats en la primera, el 2016, i escenifica la consolidació d’una iniciativa solidària clau per avançar en la investigació d’aquest tipus de tumor tan agressiu i amb menys opcions terapèutiques.
La jornada, ha començat a primera hora del matí amb la sortida esglaonada dels diversos equips des del port de l’Estartit. Els nedadors i les nedadores han hagut de passar per les Illes Medes i les Formigues abans d’arribar a la platja de Port-Bo, on finalitzava el seu recorregut. Allà, han estat rebuts pels familiars, amics i voluntaris i voluntàries d’Oncolliga Girona en una atmosfera de festivitat i emoció.
A més d’aquesta travessia principal, l’esdeveniment solidari va comptar amb una nova edició de la Milla Solidària entre Llafranc i Calella de Palafrugell, a la qual es van inscriure 225 participants, batent, també, el rècord de participació en aquesta travessia oberta a tota la ciutadania. La Milla solidària també va contribuir a la suma total de 117.882 euros, de la mateixa manera que també ho van fer les aportacions personals a través del Dorsal 0. Des de l’organització, es va voler emfatitzar «l’esforç immens de tots els que fan créixer aquest projecte», subratllant que, l’Oncoswim, «és una demostració col·lectiva de solidaritat i compromís amb la recerca i amb les persones afectades pel càncer.
