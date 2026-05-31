Daniela Guillén signa un doblet històric a Alemanya i reforça el lideratge del Mundial de motocròs femení
La pilot catalana s'imposa a Teutschenthal, aconsegueix la pole, els seus dos primers holeshots al WMX i suma el màxim de punts possibles en la segona prova del campionat
La pilot catalana Daniela Guillén continua protagonitzant un gran inici de temporada al Campionat del Món de Motocròs Femení (WMX). Aquest cap de setmana s'ha imposat al Gran Premi d'Alemanya, disputat al circuit de Teutschenthal, on ha completat una actuació impecable que li ha permès ampliar el seu avantatge al capdavant de la classificació general.
La corredora del Mequitec GASGAS Racing Team arribava a la cita alemanya després d'haver guanyat el Gran Premi de França una setmana abans. Lluny de conformar-se amb defensar el lideratge, Guillén va dominar el cap de setmana i va aconseguir el millor temps als cronometrats, assegurant-se la pole position.
La primera màniga va deixar una altra fita destacada en la trajectòria de la catalana: el seu primer holeshot al Mundial WMX. Guillén va liderar bona part de la cursa. Tot i perdre momentàniament la primera posició davant la neerlandesa Lotte Van Drunen a la setena volta, va reaccionar ràpidament per recuperar el lideratge i acabar imposant-se per davant de la italiana Kiara Fontanesi, sis vegades campiona del món.
En la segona màniga, la pilot catalana va repetir holeshot i va dominar la cursa de principi a fi. A més, va marcar la volta ràpida del cap de setmana amb un registre d'1:59.725, convertint-se en l'única pilot capaç de baixar dels dos minuts al traçat alemany.
Amb aquest doble triomf, la catalana va sumar els 50 punts possibles i va completar un dels caps de setmana més brillants de la seva carrera esportiva.
"Ha estat un cap de setmana perfecte. Estic molt contenta amb la feina que estic fent i amb la il·lusió amb què estic competint", va explicar Guillén després de la cursa. La pilot també va destacar la importància de les sortides i la gestió de la pressió durant les dues mànigues.
Després de dues proves disputades, Daniela Guillén lidera el Mundial amb 97 punts dels 100 possibles i disposa de sis punts d'avantatge sobre Kiara Fontanesi. La tercera posició de la classificació general és per a Courtney Duncan, amb 58 punts.
La propera cita del Campionat del Món de Motocròs Femení serà els dies 18 i 19 de juliol a Foxhills, a la Gran Bretanya, on la pilot catalana arribarà com a líder destacada del campionat i amb la confiança reforçada després del millor inici de temporada de la seva trajectòria mundialista.
- Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- Catorze platges de la Costa Brava tindran espai per a gossos aquest estiu
- Un jutjat de Lleida investigarà la xarxa amb epicentre logístic a Girona dedicada al robatori de Toyota RAV4
- Professors i Educació signen 'in extremis' un acord que inclou un augment de 450 euros mensuals
- L'empresari colomenc Josep Morell, cunyat de Quim Torra, a punt d'entrar a la presó per frau a Hisenda
- Mes 300 de persones evacuades d’un hotel a Castell-Platja d’Aro per un incendi
- Orriols ultima el fitxatge del Míster Girona 2008 com a candidat a les municipals del 2027