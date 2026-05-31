El Fontajau cau a les portes de l'ascens a Super Copa (57-51)

Les gironines arriben a posar-se per davant en l’últim quart amb un triple d'Ivet Camps, però el SAFA Claror salva el triomf

Un atac del Fontajau durant la seva empenta en l’últim quart. / Cedida

Lluc Perich Pérez

El Fontajau va quedar-se a les portes de l’ascens a la Super Copa, màxima categoria catalana, caient per 57-51 en la final davant el SAFA Claror de Barcelona. Les gironines van treure l’orgull en un últim quart on van arribar a remuntar un màxim avantatge de 10 punts de les seves rivals posant-se per davant quan faltaven cinc minuts, però les barcelonines van refer-se salvant el triomf.

El partit, disputat a Sallent en el marc de la final a quatre per l’ascens, va començar amb un frec a frec i màxima igualtat durant el primer quart (14-13), però les barcelonines van aconseguir distanciar-se en el tram final del segon, que van acabar amb 7 punts d’avantatge (32-25) aprofitant que el Fontajau només va anotar tres punts en els darrers cinc minuts del parcial. Amb el 13-9 del tercer quart, semblava que l’ascens del Fontajau ja era una quimera, però, en un cop de caràcter, les gironines van refer-se.

El seu encert les esperonava i, a la vegada, posava la por al cos de les jugadores del SAFA Claror. Les barcelonines havien iniciat el darrer quart amb el màxim rèdit del partit (44-34), però un parcial de 2-12 va tornar a igualar la final. De fet, un triple d’Ivet Camps (màxima anotadora del Fontajau amb 9 punts) va posar les gironines per davant (49-51), però aquests serien els últims punts de l’empenta final del Fontajau, que veuria les seves rivals reaccionar i endur-se l’ascens a Super Copa.

