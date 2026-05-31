Hoquei Patins Femení
El Girona cau eliminat a casa contra el Caldes (3-4)
Tot i arrancar el partit guanyant 2-0 i el hat-trick d’Anna Gracia, les gironines es van deixar remuntar en els darrers instants de partit
Jaume Massana
A la punta dels dits. Ho tenien a tocar les d’Albert Bou. Un inici trepidant de partit, amb un 2-0 a l’electrònic als deu primers minuts i amb tot de cara per plantar-se a la final del play-off d’ascens a l’OK Lliga. No va ser fins als darrers sospirs, quatre minuts d’autèntica fatalitat, on tres dianes de les vallesanes ensorraven tota la feina del Girona, que diu adeu a la final que el Caldes disputarà contra el Mataró.
Les blanc-i-vermelles arribaven a la cita final de l’eliminatòria contra el Caldes després d’haver forçat el tercer partit guanyant a domicili dissabte per 1-5. El factor camp no havia estat massa ben aprofitat per unes i altres, ja que en els dos enfrontaments l’equip que jugava de visitant havia estat el vencedor. Per desgràcia, ahir no es va poder capgirar la dinàmica.
Semblava tot de color rosa amb l’inici de partit del conjunt d’Albert Bou. Dos minuts havien passat quan Anna Gracia feia el primer del partit i obria també la seva faceta golejadora personal. La jugadora del Girona ja havia estat una de les protagonistes del seu equip en la victòria de dissabte, i avui no volia ser menys. Minut deu d’encontre i Gracia ha ampliat distàncies al marcador amb el 2-0. Hauria estat perfecte mantenir aquest avantatge al descans, però faltaven cinc minuts quan Laia Balart feia entrar al partit a les vallesanes amb el 2-1.
Darrers minuts de malson
A la represa el Girona semblava tenir el partit controlat. L’objectiu de mantenir el resultat fins al final era primordial i a mesura que anaven passant minuts l’afició gironina ho veia cada cop més a prop. Però el malson estava a punt de començar. Restaven 6:27 pel final quan Júlia Martínez ha posat l’empat a l’electrònic i complicava les coses a les d’Albert Bou. A partir d’aquí el Girona s'ha desfet com un flam i l’heroïna del Caldes s'ha posat la capa. En tres minuts Aina Lleonart ha fet un doblet que deixava pràcticament sentenciat el partit a favor de les visitants. Anna Gracia ha fet el seu hat-trick a falta de dos minuts, però el Girona no hi ha estat a temps per empatar i el somni s'ha escapat amb el 3-4 final al marcador.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- Catorze platges de la Costa Brava tindran espai per a gossos aquest estiu
- Un jutjat de Lleida investigarà la xarxa amb epicentre logístic a Girona dedicada al robatori de Toyota RAV4
- Professors i Educació signen 'in extremis' un acord que inclou un augment de 450 euros mensuals
- L'empresari colomenc Josep Morell, cunyat de Quim Torra, a punt d'entrar a la presó per frau a Hisenda
- Mes 300 de persones evacuades d’un hotel a Castell-Platja d’Aro per un incendi
- Orriols ultima el fitxatge del Míster Girona 2008 com a candidat a les municipals del 2027