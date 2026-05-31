L'instant replay arriba a la Lliga Femenina
El cap de setmana del 3 d’octubre començaran les fases regulars de Spar Girona, Bisbal i GEiEG, els tres equips gironins que jugaran competicions FEB
L’Assemblea de la FEB de dissabte va donar el tret de sortida a la temporada 2026-2027 amb el full de ruta de les seves principals competicions, on els equips poden inscriure’s fins al 3 de juliol. En la província de Girona, els equips cridats a fer-ho són l’Spar Girona (Lliga Femenina Endesa), el Sol Gironès Bisbal Bàsquet (Segona FEB) i el GEiEG Pacisa (Lliga Femenina 2). Tots ells començaran la fase regular el cap de setmana del 3 d’octubre. Més enllà dels calendaris, la novetat més cridanera és la implementació de «l’instant replay» a la categoria d’or femenina i a la de plata masculina (Primera FEB). En tots dos casos, això sí, es farà «en fase d’estudi» i només «per a moments concrets de partit», sense que s’hagin especificat més detalls. Aquest sistema, que permet als àrbitres revisar diferents angles d’una jugada i determinar si la seva decisió inicial era correcta, va començar a aplicar-se en l’ACB ara fa vint anys.
Pel que fa als interessos de l’Spar Girona, més enllà de la possibilitat de veure Roberto Íñiguez demanar algun «challenge» als àrbitres de la categoria, destaca també la reordenació «de les places europees de cara a la temporada 2027-2028», sobre la qual la FEB tampoc va afegir més especificacions.
A nivell de dates, però, les gironines ja saben del cert que començaran a competir en la lliga regular del 3 d’ocubtre, ja que no seran a la Supercopa d’Espanya que disputaran a Torrejón de Ardoz el 26 i 27 de setembre València, Saragossa, Jairis, i un equip madrileny a determinar (probablement, el Leganés). La primera volta s’acabarà el 29 de desembre, dia en què se sabran els vuit equips classificats per a la Copa, on ben estrany seria no trobar l’Uni. Aquesta es jugarà a Saragossa del 25 al 28 de març, poc abans de la fi de la lliga regular, el 17 d’abril, és a dir, un cap de setmana més aviat que no pas enguany, on les gironines van acabar en segona posició darrere el Saragossa. La fase final de la lliga es jugarà entre el 22 d’abril i el 15 de maig, i les dues finestres FIBA per què s’aturarà la competició tindran lloc del 8 al 18 de novembre i del 7 al 17 de febrer.
Bisbal i GEiEG
El Bisbal afronta la Segona FEB amb el mateix objectiu que el curs passat: la permanència, que va assolir-se amb la desena plaça. Els empordanesos s’enfronten a un canvi destacat respecte a la temporada passada: L’eliminació de les dues aturades per finestres FIBA, durant les quals la lliga continuarà. Els equips afectats, això sí, podran demanar ajornar els seus partits. A més, ja no es dividirà els dos grups de la categoria en est i oest, i es redistribuirà els 28 equips d’alguna altra manera, que encara està per veure, però mantenint les dues conferències.
La fase regular començarà el 3 d’octubre i s’allargarà fins al 10 d’abril. La setmana següent, del 17 al 24, els dos campions jugaran la final per l’ascens, i el perdedor caurà en la promoció que seguirà l’eliminatòria per a buscar una de les dues altres places a Primera FEB. El seu desenllaç serà, com a tard, el 22 de maig. Pel que fa al descens, es recuperen les eliminatòries a anada i tornada un cop ajustat el nombre d’equips participants en cada competició.
La Lliga Femenina 2 del GEiEG manté el sistema de competició implementat el curs passat i, també, l’organització en dos grups de 14 equips. La lliga regular arrencarà el 3 d’octubre i es disputarà fins al 17 d’abril. La final per l’ascens serà a principis de maig, i la promoció, que les grupistes van jugar el mes passat, pot acabar, com a màxim, el 5 de juny.
