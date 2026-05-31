Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
vagues docentsEl Cisne Platja d'AroMíchel Sánchezaldarulls Françaplatges per a gossosagenda Girona
instagramlinkedin

El Palamós empata i cau a la semifinal del Play-off d'ascens a Lliga Elit (1-1)

Els empordanesos no aconsegueixen remuntar l’1-3 de l’anada a favor del Viladecans i jugaran un any més a Primera Catalana

Onze del Palamós al camp del Viladecans

Onze del Palamós al camp del Viladecans / Palamós CF

Gerard Ullastre

Un empat insuficient al camp del Viladecans priva al degà del futbol català accedir a la final de la promoció d’ascens a Lliga Elit, categoria que el Palamós va perdre la temporada passada.

Lluny d’especular amb el resultat, el Viladecans ha sortit, encoratjat per la seva afició, a guanyar el partit. Al minut 8, Etido llançava un primer avís amb una rematada des de la frontal de l’àrea que Marwane atrapava amb facilitat. El porter del Palamós tornava a ser protagonista impedint que el conjunt local convertís en gol una ocasió clara de Sánchez. Per tancar una primera meitat de clar color local, una centrada lateral posava en escac els empordanesos. Tanmateix, la sort ha somrigut en aquesta ocasió als palamosins, ja que, encara que Etido ha aconseguit impactar amb la pilota i batre Marwane, Artero ha salvat el gol sota pals.

Notícies relacionades

El degà necessitava una sacsejada tàctica de Marçal Juanola al descans. La falta d’idees en atac del primer temps no podia repetir-se al segon si el Palamós volia tenir opcions d’aconseguir l’objectiu. A la represa, una bona combinació dels blau-i-grocs culminava amb el gol de Lloret, que obria la llauna i deixava l’eliminatòria a l’aire. Tanmateix, símptoma de la diana visitant, el Viladecans ha posat el peu a l’accelerador amb un nou advertiment a la porteria de Marwane, que malgrat salvar el Palamós en diverses ocasions, no ha pogut evitar que el Viladecans empatés el partit amb un cop de cap de Gallardo.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents