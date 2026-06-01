Lligar la continuïtat de Needham i Livingston és una prioritat a Fontajau
Anunciada la renovació de Geben, el jugador més ben valorat aquesta temporada a Girona, el club treballa per mantenir algunes peces de cara al curs vinent, tot i que també té oberta la porta de sortida
Amb més patiment del previst (va arribar a dominar de 20 punts al tercer quart), el Bàsquet Girona va ser capaç de posar el punt final a la temporada amb una victòria especial. El 82-77 de divendres passat contra el Joventut va permetre a l’equip de Fontajau lligar la dotzena plaça i, el més destacat, tancar el curs amb més victòries que mai a l’elit del bàsquet nacional: 14. Un rècord per a l’entitat, que tot just fa quatre dies mal comptats que competeix contra els millors i que, alhora, s’ha mostrat capaç de millorar les seves prestacions de mica en mica. La intenció, almenys a curt termini, és la d’allargar aquesta inèrcia positiva, es competeixi o no a Europa (sobre el paper sembla que així serà, però cal primer resoldre un veritable trencaclosques entre inscripcions, competicions i places). I per això mateix, als despatxos ja fa dies que s’ha posat fil a l’agulla per confeccionar una plantilla el més competitiva i equilibrada possible. Un vestidor de garanties per a Moncho Fernández, la continuïtat del qual està assegurada al cent per cent. També la de Martinas Geben, un dels jugadors més valuosos d’aquest curs. No és l’únic que seguirà; també hi haurà baixes i es treballa per retenir talent. Les properes setmanes seran essencials per anar construint, de mica en mica, el Bàsquet Girona 26-27.
«És un jugador que ha caigut dempeus al club i a la ciutat. Ens ha ajudat moltíssim a aconseguir la millor temporada a l’ACB fins ara». Així s’expressava Fernando San Emeterio, director esportiu del Bàsquet Girona, per valorar la renovació de Geben. Parlava amb coneixement de causa, elogiant un jugador que ha rendit i de quina manera. Ha estat el més ben valorat dels gironins aquest curs: 13,7 crèdits de mitjana. I també un dels més utilitzats, amb 34 partits i una promig de 21 minuts i 13 segons per duel. I no només això; és qui més rebots ha capturat (6,1). Amb aquests números, a Fontajau no s’ho han hagut de pensar massa per oferir-li continuar un any més. La intenció és fer el mateix amb Otis Livingston, un altre dels pals de paller. El base nord-americà ha encaixat al club, a la lliga i també a Girona. És la peça més utilitzada per Moncho (34 partits, 25:09 minuts de mitjana); el més anotador de l’equip (13 punts per actuació) i el segon més ben valorat (13 crèdits). Se’l vol renovar i es treballa en aquesta direcció. Com també s’intentarà ampliar la vinculació un any més de Derek Needham. Un altre pilar destacat. També 34 partits, amb 21:39 minuts de promig, el tercer amb més punts al sarró (10,8) i l’home amb el millor percentatge d’encert en tirs de tres de la plantilla: 44,1%.
Porta oberta i futur incert
Fa un any i mig que Moncho Fernández va aterrar a Girona per rellevar Fotis Katsikaris i revifar un equip que navegava a la deriva. Va tancar el primers curs amb la salvació a la butxaca i ara ha estat capaç de liderar un vestidor que ha protagonitzat la millor temporada ACB de la història del Bàsquet Girona: 14 victòries i 20 derrotes. Club i entrenador van coincidir en continuar de la mà el curs vinent. Explicada també la renovació de Geben, el lituà no serà l’únic jugador que repetirà experiència: el mes de febrer es va anunciar la continuïtat d’un altre pivot, Nikola Maric, mentre que dos mesos més tard arribaria la del capità, Sergi Martínez. Peces confirmades, com també la de Maxi Fjellerup, amb contracte. Això sí, l’argentí ha viscut un any per oblidar. Maltractat pels problemes físics, només ha pogut disputar 3 partits. L’altre jugador vinculat a Fontajau (fins al 2028, en aquest cas) és Pep Busquets, tot i que està per veure què passarà amb l’escorta de Granollers. La seva condició de cupo (un perfil molt buscat a l’ACB) i també els seus números (34 partits, més de 23 minuts de mitjana, 9,4 punts i 4,6 rebots) el converteixen en una peça molt llaminera que ha despertat l’interès d’alguns clubs. Entre ells, l’Unicaja. El conjunt malagueny, marcat per la irregularitat, s’ha quedat sense jugar el play-off, el tècnic Ibon Navarro canviarà d’aires i la directiva busca jugadors per renovar la plantilla. Busquets és a l’agenda. A Girona es compta amb ell, això sí.
La porta d’entrada està oberta i el club pentina el mercat tot buscant reforços. També la de sortida i hi ha jugadors que marxaran. A l’argentí Juan Fernández, per exemple, se l’ha vinculat amb un futur immediat a l’NCAA. El seu compatriota, Pepe Vildoza, ha viscut un any marcat per les llums i les ombres. Tampoc està gens clar que segueixin Guillem Ferrando i Mindaugas Susinskas. El canadenc James Karnik, per la seva banda, va arribar al club a mitjan abril i va signar només fins al final de temporada. Ha participat en 6 partits (6,2 punts i 3,8 rebots).
