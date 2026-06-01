Moeve Fútbol Zone 1x28: l’onze ideal de LaLiga i els play-offs d’ascens, a debat

Moeve Fútbol Zone torna avui, 1 de juny, amb un nou programa centrat en el tancament de temporada i en els grans temes que continuen marcant l’actualitat del futbol espanyol. Des de l’elecció de l’onze ideal de LaLiga EA Sports fins a la lluita per l’ascens a LaLiga Hypermotion, el programa repassarà alguns dels noms i equips més destacats del curs

L’emissió arrenca amb l’editorial de Christian Blasco, que introdueix les claus de l’actualitat futbolística abans de donar pas al repàs de la jornada a càrrec de Xavi Espinosa, centrat en la Liga Hypermotion i la Liga F Moeve.

El programa es pot veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica, i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.

L’onze ideal de la temporada, a examen

El bloc principal del programa reuneix els periodistes Raúl Fuentes i Irati Vidal, que analitzaran l’actualitat futbolística del moment i debatran sobre quins han estat els onze millors jugadors de la temporada a LaLiga EA Sports, a més d’escollir l’entrenador més destacat del campionat.

Un debat que servirà per repassar els grans noms del curs i valorar el rendiment dels principals protagonistes de la temporada.

Play-offs d’ascens i futur del Saragossa

El programa també dedica un ampli espai a LaLiga Hypermotion, amb la participació de Mario Jiménez, que analitzarà els equips classificats per al play-off d’ascens i oferirà el seu pronòstic sobre la lluita per pujar de categoria.

A més, a la secció de La Firma Prensa Ibérica, el periodista Ismael Mateu, d’El Periódico Mediterráneo, oferirà les claus de l’enfrontament entre Castellón i Eibar.

Per la seva banda, Santiago Valer, d’El Periódico de Aragón, analitzarà el descens del Reial Saragossa i els possibles canvis i moviments que es podrien produir al club de cara a la pròxima temporada.

Una sorpresa a LaLiga Genuine Moeve

L’espai “Futbol per a tothom” portarà una de les novetats del programa, amb l’anunci d’una nova competició vinculada a LaLiga Genuine Moeve.

A més, es repassarà tot el que ha donat de si l’última fase celebrada a Burgos, una cita que va tornar a posar en valor els principis d’inclusió i companyonia que caracteritzen aquesta competició.

El pols de la jornada a les xarxes

Abans del tancament, Joaco Soneira repassarà l’actualitat a peu de carrer i seleccionarà les millors imatges que ha deixat la jornada a les xarxes socials.

Un programa que combina anàlisi, debat i actualitat per posar el punt final a una temporada plena d’històries dins i fora dels terrenys de joc.

