Needham veu bé la renovació amb el Bàsquet Girona
El base nord-americà assegura al Media Day que és «molt feliç» a Girona i que està en converses amb el club per ampliar el contracte: «m’agradaria quedar-me»
Livingston deixa la porta oberta a canviar d’aires
Quan arriba el final de temporada, és el moment d’aturar-se, fer valoracions i decidir el futur més immediat mentre, alhora, es gaudeix de les vacances. Després d’acabar el curs divendres passat amb una victòria contra el Joventut (82-77) a Fontajau, els jugadors del Bàsquet Girona estan satisfet per haver aconseguit el rècord de victòries del club a l’ACB amb un total de 14 i una meritòria 12a posició a la classificació però no poden amagar la decepció de no haver arribat a jugar la Copa del Rei ni el play-off. Els de Moncho Fernández coincideixen que «ens ha condicionat alguna ratxa de mals resultats, tot i que per plantilla i joc no ha estat i això és el que ens sap més greu. Podríem haver aspirat a una miqueta més».
«La temporada ha estat bona perquè hem assolit el rècord de victòries a l’ACB per al Bàsquet Girona. Estem creixent com a equip i com a club, tots tenim mentalitat guanyadora», va apuntar Derek Needkam. El base nord-americà va ser un dels punts d’interès en el Media Day que va organitzar el club i va assegurar a Diari de Girona que «estic molt feliç aquí. Aquesta ha estat una bona temporada, la meva família està molt a gust i m’agrada molt la vida que tinc a Girona més enllà de la pista. Hem passat un bon moment». Sobre l’aspecte basquetbolístic, va dir que «durant la temporada m’he començat a sentir bé una mica tard, però he lluitat per retrobar-me amb la meva millor versió i he tingut bones actuacions». Per tot plegat, Needham va confirmar que «m’agradaria quedar-me. Li he comentat al meu agent, així que veurem què passa. He parlat amb el club. Encara no tenim res decidit perquè és aviat, però hi ha la possibilitat de renovar. Ara és moment de tornar a casa, disfrutar amb la família a Nova York, fer algun petit viatge i descansar per carregar piles».
Qui també seurà als despatx del director esportiu Fernando San Emeterio al llarg d’aquests dies és Otis Livingston. El base nord-americà acaba contracte com Needham i, en el seu cas, va deixar la porta oberta a canviar d’aires després de l’estiu. «Hem tingut alguna conversa durant la temporada, però sense arribar a cap conclusió. Soc una persona que li agrada prendre’s el seu temps per decidir, he de pensar-ho tot molt bé i posar un munt de coses a la balança. L’únic que puc dir és que he estat molt bé aquest any aquí, amb el club, els companys, el cos tècnic, tothom. No hi ha res negatiu. No sé res encara», va reconèixer.
Livinsgton va arribar a Fontajau amb la idea de fer-se «un nom propi», tenint en compte que el seu pare, destacat presentador de la cadena CBS, és qui acapara tota l’atenció de la família, i creu que ho ha assolit: «Per descomptat (riu). Vaig venir amb la idea de ser jo mateix i presentar-me a l’afició i al club sent, simplement, jo. El meu jo autèntic. Així és com se t’ha de recordar, pel que has fet, i crec que ho he aconseguit. M’he fet el meu propi nom». En aquest sentit, va agrair a Moncho la confiança que li ha donat: «M’ha deixat jugar el meu joc, sortís millor o pitjor a vegades. Sempre he intentat donar el millor de mi i retornar-li la confiança. Li estic molt agraït».
La tranquil·litat de Busquets
Malgrat que en les darreres hores s’ha sabut de l’interès de l’Unicaja per Pep Busquets, l’escorta de Granollers es va mostrar tranquil pel seu futur. «Jo aquí a Girona hi estic molt bé, la veritat. Aquesta és la meva segona etapa al club i les dues han estat excepcionals. Estic molt content de poder formar part del Bàsquet Girona i de tenir dos anys més de contracte per poder seguir aportant al projecte», va afirmar. I va afegir: «Tinc contracte i estic molt a gust a Girona. Ho he dit molts cops, el club m’ha donat l’oportunitat molts cops i li estic súper agraït. Estic molt bé a dins i a fora de la pista, tant en la part esportiva com personal. Tinc ganes de continuar».
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros
- Ni caminar ni sortir en bicicleta: l’exercici ideal per a majors de 65 anys es pot fer sense sortir de casa
- L'emblemàtic El Cisne de Platja d'Aro abaixa avui la persiana després de 69 anys
- El nou hotel de Banyoles tindrà quaranta habitacions i s’obrirà el 2028
- Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
- S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- Fontané, l'homenatge dels germans Roca a la cuina de la mare