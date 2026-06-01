CICLISME
Vingegaard domina el Giro i desafia Pogacar al Tour
L’italià Jonathan Milan s’anota a l’esprint l’última etapa de la prova a Roma. L’astre danès es va coronar per davant de l’austríac Gall i l’australià Hindley.
Sergi López-Egea
Jonathan Milan va donar ahir una última alegria a una afició italiana que no ha pogut gaudir de valent en aquest Giro liquidat i dominat per Jonas Vingegaard davant la falta de competència local. El ciclista del Lidl-Trek es va imposar finalment en l’esprint de l’arribada massiva que va tancar la cursa a Roma després de tres setmanes de competició.
Seria exagerat donar al Giro la catalogació de carrera intensa, amb suspens, amb atacs cada dia, perquè sempre es va traduir com una prova on guanyava Vingegaard quan arribava una etapa decisiva, sempre a la muntanya, i amb un Visma poderós que va controlar la prova perquè el seu cap de files danès sotmetés tothom sense cap opció a reaccionar.
El passeig de l’últim dia
Els rivals de Vingegaard es van acontentar a lluitar per la segona i tercera plaça: Felix Gall (Àustria) i Jai Hindley (Austràlia) així van arribar classificats en la general de la prova. Com era d’esperar, l’última etapa va ser un passeig fins a la volta decisiva, quan els velocistes es van jugar la victòria i Vingegaard va començar a assaborir el triomf absolut, conscient que els seus dos fills l’esperaven a la meta, perfectament vestits de rosa.
¿I ara què? Doncs ara a esperar el Tour amb una cita prèvia en el denominat Tour d’Auvergne-Rhône-Alps, el Dauphiné de tota la vida –costarà acostumar-se al nom–, on es provaran Paul Seixas i Juan Ayuso, entre el 7 i el 14 de juny, amb la mirada posada en la ronda francesa. El gran favorit, Tadej Pogacar, que ho continua sent tot i l’exhibició de Vingegaard, correrà la renovada Volta a Suïssa (del 17 al 21 de juny) amb només cinc etapes al menú.
Vingegaard ha desafiat Pogacar i, segur, el fenomen eslovè n’ha pres nota. Tot i això, a Itàlia no ha fet res més que escenificar el que tots dos acostumen a fer quan l’altre descansa o afronta altres reptes: guanyar i imposar-se amb claredat a la resta de rivals. I, últimament, sempre resulta Pogacar el vencedor en l’enfrontament entre tots dos.
No obstant això, només una dada per tancar el capítol del Giro. Vingegaard ha declarat a Itàlia que ha recuperat les sensacions que tenia abans de tenir el greu accident de la Itzulia, l’abril del 2024. I abans de la forta caiguda a Àlaba li havia guanyat els dos últims Tours a Pogacar. Una dada a tenir en compte.
