Una actuació per a la història: el gironí Alberto Alonso aconsegueix la classificació al Masters Mr. Olympia
Alberto Alonso aconsegueix la classificació al Masters Mr. Olympia 2027, la major competició de culturisme per a veterans que reuneix els millors del món, pocs dies després de representar l’obra «Seppuku. El funeral de Mishima o el plaer de morir» d’Angélica Liddell a Brussel·les. El gironí compagina l’esport amb la gira teatral i la feina d’escombriaire
Alberto Alonso Martínez (Girona, 1979) últimament passa els dies entre aeroport i aeroport. El gironí acaba de fer història aconseguint la classificació al Masters Mr. Olympia 2027, la major competició de culturisme per a veterans que reuneix els millors del món, després de guanyar l’Spanish Masters Pro aquest passat dissabte a Madrid. Ho ha fet, a més a més, entremig de la gira teatral de l’obra «Seppuku. El funeral de Mishima o el plaer de morir» d’Angélica Liddell, la qual es va estrenar al Teatre de Salt per Temporada Alta i la darrera setmana el va dur a Brussel·les i seguirà a altres ciutats confirmades com Montpeller, Viena, Atenes, Barcelona... «De moment estic compaginant les dues coses, m’agrada molt poder dedicar-me al culturisme i al teatre tot i que no és fàcil guanyar-se la vida d’això», comenta l’atleta que a part treballa a Girona+Neta, l’empresa encarregada de la neteja viària i recollida de residus a Girona.
Fa dos anys que l’Alberto va obtenir el carnet de professional a Milà i des de llavors només ha fet que destacar en el «tour» de les competicions més prestigioses del culturisme. Des que va començar a competir el 2000, és vuit vegades campió d’Espanya, dues vegades campió d’Europa, dues vegades campió del Món i pròximament trepitjarà la tarima de l’Olympia. «És un somni fet realitat», assegura el primer i, de moment, únic gironí en assolir-ho.
En el món del culturisme, no obstant això, ja fa 30 anys que hi va entrar. «Vaig iniciar-me que era un tabú, ningú en sabia res al respecte i al gimnàs érem quatre comptats. La gent li deia la cova i semblava que allà dins s’hi fes alguna cosa estranya, però jo em vaig enganxar des del principi tot i no tenir referents. Mai he deixat de competir, malgrat que soc pare de família nombrosa. Tinc tres fills. Aquest és un esport que necessita moltes hores, són 24/7, i després hi ha tot el tema de l’alimentació. És a diari. Vagi on vagi amb els nens, sempre he d’anar amb la meva previsió de menjars i prendre-me’ls a l’hora que toqui. He estudiat nutrició esportiva, malgrat que jo com a esportista tinc el meu propi entrenador que em marca les pautes», explica. En aquest sentit, destaca que «fins i tot quan viatjo he de buscar apartaments que tinguin cuina per poder fer-me jo el menjar i no saltar-me la dieta». Allotjar-lo en un apartament amb cuina i que tingui un gimnàs a prop -a Girona entrena a l’Uniq Gym- són algunes de les característiques que ha de tenir en compte la companyia Atra Bilis Teatro per a la gira de «Seppuku. El funeral de Mishima o el plaer de morir» amb l’Alberto com un dels caps de cartell juntament amb la directora Angélica Liddell. «Aviat farà un any que estic amb ells. Vaig apuntar-me al càsting i em van agafar. Sé que és una cosa esporàdica perquè la meva feina no és la d’actor, però m’està agradant i ho compagino tot com puc; amb les vacances, dies de permís...», apunta.
La trajectòria de l’Alberto li ha permès «viatjar per tot el món»: «He estat a un munt de països, molts i llunyans. Fa res vaig estar dues setmanes a Nova York per una competició de culturisme». Ara, li suma el teatre. Tenint en compte que molts desplaçaments se’ls ha de costejar ell mateix, l’alteta raona que «no és gens fàcil guanyar-se la vida, malgrat que soc professional». «El culturisme no et dona per viure. Has de tenir la teva pròpia feina i experimentar-lo com un hobby. Si no et patrocina alguna marca forta, no vius d’això i has de continuar treballant», afegeix mentre s’il·lusiona amb el futur: «Només sent Mr. Olympia t’hi pots dedicar. Llavors ja et consideren esportista top i els premis en metàl·lic es disparen a 600.000 dòlars. A part que les marques es fixen en tu». Aprofita per agrair a les marques que li han donat suport al llarg dels anys encara que «el patrocini sigui subtil»: «T’ajuden amb poc, és simbòlic. El pas important seria sent Mr. Olympia».
Recuperat de quatre infarts
Alberto Alonso Martínez es troba en un dels millors moments de la seva carrera, després de superar quatre infarts. «El 2018 vaig haver d’aturar-me per una cardiopatia. Vaig patir quatre infarts, pensava que no podria tornar-me a dedicar mai més al culturisme, de fet m’ho van dir els metges, però em vaig poder refer i tot seguit vaig aconseguir tornar a guanyar el campionat del món. Allò em va donar força», valora.
L’atleta es fa un munt de «controls mèdics, cosa que fa que no pugui preparar-me tan exhaustivament com ho fa qualsevol persona que va al Mr. Olympia. He d’anar amb compte i seguir una pauta molt concreta». «Quan vaig estar a l’hospital intubat, vaig pensar que s’acabava la meva carrera. Però, bé, em vaig anar recuperant i estic donat d’alta», valora. «Els metges van arribar a la conclusió que va ser per estrès crònic. Portava una vida una mica caòtica, entre la feina i les competicions, i el cos va dir prou. Ara estic molt tranquil. És veritat que vaig amunt i avall, però ho gestiono molt bé», raona.
