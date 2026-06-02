El Barça s'anticipa al Madrid i al City i s'emporta la gran perla de la base del Girona
El migcampista del Girona havia cridat l’atenció dels grans clubs d’Europa, però ha decidit tornar al Barça, el club que porta al cor
Jaume Marcet
El sub-14 del Girona s’ha proclamat campió de lliga i ha aconseguit el passaport per a la final del Campionat de Catalunya. En l’equip que dirigeix Pau Comadira sobresurt Enzo Pérez.
Aquest migcampista de 14 anys ha liderat el seu equip amb unes xifres de luxe i unes sensacions encara millors.
El Reial Madrid, l’Atlètic de Madrid i altres clubs espanyols com el Vila-real s’havien interessat de manera intensa per Enzo, però aquest ‘6’ tècnic i poderós ho tenia clar.
La seva prioritat era tornar al Barça o continuar al Girona. La possibilitat de seguir al club gironí tenia una altra derivada: el Manchester City estava interessat que completés la seva formació al club de Montilivi abans de poder fer el salt a Anglaterra.
A l’entitat blue controlen els jugadors prometedors dels planters dels clubs que pertanyen al City Group i entenien que el migcentre del 2012 més prometedor de tot Europa és Enzo.
La seva idea era que Enzo es desenvolupés al Girona i pogués fer el salt amb 18 anys al club de l’Etihad Stadium. En cap cas es tractava de fitxar-lo ara, ja que legalment no és possible, però sí de tenir-lo monitorat en un club vinculat com és el Girona.
Les ofertes de tots aquests clubs han estat valorades per Enzo i la seva família, però la decisió final ha estat del jugador.
L’interès real del Barça, que s’ha mostrat molt actiu per recuperar aquest futbolista, també ha estat un factor positiu. La diligència de Sergi Milà, Andrés Manzano i Alexanko ha estat determinant perquè Enzo hagi decidit tornar al club de la seva vida.
Enzo és una joia desitjada pels millors planters, ja que hi havia consens a valorar-lo com el ‘6’ del futur.
L’internacional amb la selecció espanyola sub-14 s’ha sentit valorat pel Barça i aquesta confiança ha fet que la seva decisió fos més senzilla.
Enzo Pérez ha explotat al Girona i sempre estarà agraït al club blanc-i-vermell, però el seu cor és culer. Enzo va jugar de blaugrana al futbol 7 entre el 2020 i el 2023. El Barça l’havia fitxat del Sant Cugat, però després de tres temporades no va considerar oportú continuar comptant amb ell.
Enzo va fitxar pel Gimnàstic de Manresa i, després d’una gran temporada al club del Bages, el Girona va apostar per ell. Al planter gironí ha completat dues temporades brillants.
Amb el sub-13 i el sub-14 del Girona, Enzo ha aconseguit liderar un equip que s’ha imposat al Barça i a l’Espanyol i ha conquerit dues lligues de manera consecutiva amb un joc brillant.
Fins i tot quan ha pujat al sub-15 del Girona, Enzo ha estat el futbolista més destacat d’aquest equip.
En el partit disputat aquest cap de setmana contra l’Hospitalet, el Girona va guanyar per 2-0 i es va classificar per a la final del Campionat de Catalunya amb dos gols d’Enzo. El migcampista barceloní va marcar un gol amb un xut exterior i va anotar el segon de penal.
Aquests dos gols no són casualitat, ja que el ‘6’ del Girona ha marcat onze dianes al campionat de lliga. Enzo Pérez Carrasco és un migcampista que ordena el seu equip des de la demarcació de ‘6’. El barceloní és un futbolista físicament potent i dotat d’un nivell tècnic notable.
Les seves qualitats són enormes, però el que li permet assegurar un rendiment constant és una lectura del joc òptima. Enzo entén de meravella com posicionar-se, girar-se i desplaçar la pilota en llarg de manera impecable, així com ser molt precís en el joc en curt.
Amb tot, Enzo és un futbolista que s’imposa en els duels i que brilla per la seva personalitat i lideratge. També pot exercir de ‘8’, ja que té futbol de sobres per jugar d’interior, encara que no necessita actuar uns metres més endavant per oferir a l’equip un desplegament ofensiu brutal.
Enzo és, a més, un especialista a pilota aturada, ja que executa amb mestria les faltes i els penals. En aquest aspecte, la seva personalitat és molt destacable, perquè sempre s’ofereix i mai s’amaga a l’hora d’assumir responsabilitats.
El Reial Madrid va insistir per poder-lo captar i perquè es traslladés a Valdebebas, però el gran pla de futur arribava via Manchester, amb una idea en què es visualitzava un salt a Anglaterra previst per al 2030. Enzo està molt agraït al Girona i continuar en aquest club li semblava una opció molt interessant.
L’interès del Girona per retenir-lo i el dels altres clubs que s’han interessat per la seva situació ha estat important, però la decisió l’ha pres amb una barreja de factors sentimentals i futbolístics.
Incorporar-se al millor planter del Barça sempre és una decisió intel·ligent, encara que la competència a La Masia és ferotge i el camí mai és fàcil.
Enzo Pérez tornarà al Barça, a l’espera que s’acabi de confirmar tot, i compartirà club amb el seu germà Luca. El central del sub-16 va arribar a un acord per renovar el seu compromís amb el Barça i militarà la pròxima temporada al Juvenil B.
La família Pérez Carrasco viurà aquesta pròxima temporada el privilegi de gaudir de dos fills jugant de blaugrana. Luca ho farà al Juvenil B i Enzo, al sub-15. Tots dos són molt bons i tenen un sentiment culer especial.
Si La Masia és la millor acadèmia del món ho és, en part, pel sentiment d’arrelament de la majoria dels seus futbolistes.
Al Barça creixen i es desenvolupen amb una filosofia de joc única i una política d’ascensos al primer equip incomparable.
Enzo ha triat jugar al Barça i el Barça ha triat Enzo. Tot apunta que cap de les dues parts se’n penedirà.
