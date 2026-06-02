El Bàsquet Girona i EUSES impulsen una formació sobre la sostenibilitat en la indústria esportiva

La nova titulació combinarà experiència professional, coneixement acadèmic i casos reals per donar resposta a una de les grans transformacions del sector esportiu

Fontajau, l'últim partit de la temporada 2025-26. / Aniol Resclosa

Redacció

Girona

El Bàsquet Girona i EUSES han presentat el nou Diploma d’Especialització en Sostenibilitat i Indústria de l’Esport, una formació innovadora que neix amb l’objectiu de preparar professionals capaços d’afrontar els reptes de sostenibilitat que marquen el present i el futur de la indústria esportiva, segons han explicat les dues entitats en un comunicat conjunt. La nova titulació, impulsada conjuntament per EUSES, el Bàsquet Girona i la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, s’emmarca en un context en què la sostenibilitat ha deixat de ser una qüestió complementària per convertir-se en un element central de la gestió esportiva. Aspectes com la reducció de l’impacte ambiental dels esdeveniments, la responsabilitat social, la governança, la mobilitat sostenible o la relació amb patrocinadors i grups d’interès formen part de les noves exigències del sector. El diploma ofereix una formació aplicada i connectada amb la realitat professional. Els estudiants treballaran sobre casos pràctics vinculats a la indústria esportiva, participaran en visites a entitats de referència i compartiran experiències amb professionals en actiu procedents d’organitzacions capdavanteres del sector.

La formació s’impartirà en modalitat semipresencial entre els mesos d’octubre de 2026 i juny de 2027, amb una oferta limitada a 30 places. El programa està adreçat principalment a graduats i professionals de les ciències de l’activitat física i l’esport, la gestió esportiva, l’administració i direcció d’empreses, les ciències ambientals i altres àmbits vinculats a la indústria esportiva. El pla d’estudis abordarà les diferents dimensions de la sostenibilitat —ambiental, social i econòmica—, així com aspectes relacionats amb la governança, la gestió de projectes, els sistemes de monitoratge, la responsabilitat social corporativa, el patrocini sostenible i la innovació aplicada a l’esport. Amb aquesta iniciativa, el Bàsquet Girona i EUSES reforcen la seva aposta per la formació especialitzada i per la generació de coneixement en àmbits estratègics per al futur de l’esport, contribuint a la preparació d’una nova generació de professionals capaços de liderar la transformació sostenible del sector.

Dimecres 3 de juny a les 18:00 h hi haurà una sessió informativa mitjançant una videoconferència: https://www.fundacioudg.org/ca/diploma-especializacion-sostenibilidad-industria-deportiva.html

