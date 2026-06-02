Geben, sobre la renovació: "Tenia interessos d'altres clubs, però no va ser gens difícil acceptar l'oferta del Bàsquet Girona"
El pivot lituà es mostra agraït de formar part del creixement del club a l'elit i diu que "acabar al top 8 l'any que ve pot ser un objectiu factible"
Martinas Geben no podia amagar la felicitat que sent de continuar jugant a Fontajau i va colar-se abans que el club ho fes oficial anunciant sense voler la seva renovació. "Ens veurem l'any que ve", va deixar anar en els parlaments que hi va haver després del partit contra el Joventut (82-77) per acomiadar la temporada amb l'afició. Dos dies més tard, la seva continuïtat per un curs més va ser una realitat.
El pivot lituà també es va referir a la renovació en el Media Day que va organitzar dilluns passat el Bàsquet Girona. "Estic molt content. El club ha demostrat que confia en mi perquè continuï i per mi això és molt important. Estic molt còmode. Tant jo com la meva família estem molt bé a Girona, així que no va ser una decisió difícil. Quan vam veure tots els detalls entre les dues parts, va ser molt fàcil firmar el nou contracte", va assegurar Geben. Sent un dels jugadors més destacats de l'equip de Moncho Fernández, no era d'estranyar que tingués "interessos d'altres clubs, però l'oferta de renovació del Girona va arribar tan aviat que vaig apreciar poder seguir aquí. No vaig voler esperar per si arribaven més ofertes. Volia quedar-me", va dir. Ha prioritzat "l'estabilitat" en un "ambient familiar". "No soc de jutjar-me a mi mateix. No sé quina diferència hi ha entre el Martinas que va fitxar pel Bàsquet Girona el desembre de 2024 i el d'ara. Soc més gran, això segur! Li toca a la gent avaluar-me. Estic content per com estic jugant. Un sempre vol ser millor i més consistent, però en termes generals ha estat una bona temporada. Com a equip, podríem haver-ho fet una mica millor. Tenim potencial", va afegir.
Geben es va mostrar molt feliç i agraït amb el Bàsquet Girona: "Estic content de formar part del club, estic content de rebre l'oportunitat de jugar al club i estic content d'ajudar en el creixement i millora del club. Aquí faig les coses que m'agrada fer. Espero que l'any que ve puguem fer-ho encara millor i que el Bàsquet Girona faci un pas més endavant". Sobre això, es va referir al rècord de triomfs a l'ACB (14) assolits amb el derbi davant la Penya i va comentar que "és clar que vull més victòries! Necessitem somiar amb objectius ambiciosos. A l'inici de temporada vaig dir que l'objectiu hauria de ser acabar l'any a dins del top 10 i poder estar en la lluita per jugar el play-off i la Copa. No ho hem aconseguit, però crec que tenim el potencial per fer-ho. Per diferents circumstàncies no hem estat capaços i hem d'intentar-ho l'any que ve. Ha de ser el pròxim pas que faci el club".
El jugador s'il·lusiona, però tocant sempre de peus a terra: "Hem de ser realistes. Som conscients que no acabarem la temporada entre els cinc primers classificats, aquestes places estan reservades per als clubs amb grans pressupostos, però sí que podem treballar i lluitar per anar a la Copa. Crec que acabar al top 8 sí que pot ser un objectiu factible".
També va parlar de la possibilitat de poder competir a Europa per primer cop a la història del club. "Veurem què passa amb Europa. No ha estat un gran factor per mi per quedar-me al Girona. Estic content de ser aquí i de jugar aquí. Si finalment juguem a Europa serà bo per sumar una altra competició de qualitat, però aquí a l'ACB ja tenim molta feina a fer", va apuntar.
