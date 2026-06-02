L’Ajuntament de Girona reconeix la trajectòria d’aquesta temporada de l’Associació Girona Judo

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, i el regidor d’Esports i Joventut, Àdam Bertran i Martínez, els van rebre ahir al vespre al Saló de Plens del consistori

L’entitat ha aconseguit diverses medalles en les categories Sub-18 femení i Sub-21 Masculí

Una foto de grup de l’acte de reconeixement d’ahir al vespre. / Ajuntament de Girona

DdG

Girona

L’Ajuntament de Girona va fer un reconeixement ahir al vespre a la trajectòria i els èxits assolits per l’Associació Girona Judo aquesta temporada 2025-2026. L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, i el regidor d’Esports i Joventut, Àdam Bertran i Martínez, van rebre diversos esportistes i representants del club al Saló de Plens de l’Ajuntament.

Aquesta temporada, l’Associació Girona Judo ha aconseguit diverses medalles en els campionats de Catalunya, d’Espanya i de l’European Cup Berlin en les categories Sub-18 femení i Sub-21 Masculí.

Per part de l’Associació Girona Judo, van assistir a l’acte el president, Antonio Benítez; el director tècnic esportiu i entrenador, Sergi Salas; l’entrenador Eduard Xargay i diversos esportistes de les dues categories. En categoria fermenina, hi havia les campiones de Catalunya Anastasia Kokoev i Julieta Mia Lapitz, a més de Catalina Jager, Edna Parra, Isona Cargol, Jana Lopez, Jana Perich, Laia Suarez, Laura Domènech i Mailen Cesio. En categoria masculina, hi havia el campió d’Espanya i campió de Catalunya Batraz Kokoev; els subcampions d’Espanya i campions de Catalunya Max Sances i Jan Blanco, i el campió de Catalunya Neo Cao, a més d’Ababacar Toure, David Tejedor, Jesus Fidalgo, Juan Garcia, Marc Cabero, Marc Soler i Sergi Gonzalez.

