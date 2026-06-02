L’Ajuntament de Girona reconeix la trajectòria d’aquesta temporada de l’Associació Girona Judo
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, i el regidor d’Esports i Joventut, Àdam Bertran i Martínez, els van rebre ahir al vespre al Saló de Plens del consistori
L’entitat ha aconseguit diverses medalles en les categories Sub-18 femení i Sub-21 Masculí
DdG
L’Ajuntament de Girona va fer un reconeixement ahir al vespre a la trajectòria i els èxits assolits per l’Associació Girona Judo aquesta temporada 2025-2026. L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, i el regidor d’Esports i Joventut, Àdam Bertran i Martínez, van rebre diversos esportistes i representants del club al Saló de Plens de l’Ajuntament.
Aquesta temporada, l’Associació Girona Judo ha aconseguit diverses medalles en els campionats de Catalunya, d’Espanya i de l’European Cup Berlin en les categories Sub-18 femení i Sub-21 Masculí.
Per part de l’Associació Girona Judo, van assistir a l’acte el president, Antonio Benítez; el director tècnic esportiu i entrenador, Sergi Salas; l’entrenador Eduard Xargay i diversos esportistes de les dues categories. En categoria fermenina, hi havia les campiones de Catalunya Anastasia Kokoev i Julieta Mia Lapitz, a més de Catalina Jager, Edna Parra, Isona Cargol, Jana Lopez, Jana Perich, Laia Suarez, Laura Domènech i Mailen Cesio. En categoria masculina, hi havia el campió d’Espanya i campió de Catalunya Batraz Kokoev; els subcampions d’Espanya i campions de Catalunya Max Sances i Jan Blanco, i el campió de Catalunya Neo Cao, a més d’Ababacar Toure, David Tejedor, Jesus Fidalgo, Juan Garcia, Marc Cabero, Marc Soler i Sergi Gonzalez.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una doctora i dues llevadores d’un hospital de Girona s’enfronten a penes de presó per causar un 96% de discapacitat a un nadó
- Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
- Ni caminar ni sortir en bicicleta: l’exercici ideal per a majors de 65 anys es pot fer sense sortir de casa
- Les dues dones ferides eren dins d'una piscina quan es va esfondrar la terrassa d'un bloc a Girona
- S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota
- Mercadona estrena el seu nou model de botiga a dos municipis gironins
- La Pastisseria Buhigas de Caldes busca relleu abans de tancar portes aquest any
- Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros