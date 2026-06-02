Més de 200 persones assisteixen a la conversa olímpica amb Oriol Cardona
L’acte, organitzat per la Càtedra d’Esports i l’Ajuntament de Banyoles, ha servit també per nomenar a Oriol Cardona com Ambaixador Olímpic del Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat de Girona
DdG
La Càtedra d’Esports i Educació Física – Centre d’Estudis Olímpics (CEEF – CEE) de la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Banyoles han organitzat la taula rodona ‘Conversa Olímpica: Oriol Cardona, entrenament 360’ en què el banyolí ha compartit la seva experiència a l’elit de l’esquí de muntanya, així com la metodologia de treball que l’ha portat a ser campió olímpic i medalla de bronze en els darrers Jocs Olímpics d’Hivern de Milano-Cortina 2026.
Al voltant de 230 persones han omplert l’Auditori l’Ateneu de Banyoles per seguir la conversa d’Oriol Cardona i els membres del seu equip tècnic, Víctor López Ros, Andrés Arroyo i Kilian Jornet. Durant el diàleg, moderat pel periodista Josep Maria Puig, s’ha parlat de les claus del rendiment esportiu d’elit, des de la preparació física i mental, passant per la metodologia d’entrenament, la recuperació, fins a l’aplicació de la tecnologia i el paper de l’equip humà i tècnic que acompanya l’esportista, entre altres aspectes.
Raquel Font, directora de la CEFF- CEE ha valorat molt positivament l’acte destacant que “la conversa olímpica que avui hem compartit representa molt bé la raó de ser de la Càtedra d’Esports-Centre d’Estudis Olímpics: una oportunitat per apropar el coneixement rigorós a la societat, crear espais de diàleg entre la Universitat i la pràctica professional, i convertir l’esport en una oportunitat de creixement individual i col·lectiu. Hem analitzat un cas d’èxit olímpic, com és el de l’Oriol Cardona, que esdevé el resultat de la interacció entre talent, treball en equip, ciència i experiència”.
Oriol Cardona, Ambaixador Olímpic del Centre d’Estudis Olímpics
Un cop finalitzada la taula rodona s’ha donat pas a l’acte institucional on s’ha nomenat Oriol Cardona Coll com a Ambaixador Olímpic del Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat de Girona. Jordi Congost, primer tinent d’alcalde i regidor d’Esports de l’Ajuntament de Banyoles ha destacat que “el d’avui és un gest més que fem des de les institucions per, en el cas de l’Oriol, reconèixer la seva trajectòria esportiva i els recents èxits olímpics assolits”.
Oriol Cardona Coll se suma a noms com el de l’exremer Fernando Climent, l’exjugador d’handbol David Barrufet i el jugador de bàsquet Ricky Rubio. Pere Miró és ambaixador honorífic, un càrrec que valora la trajectòria personal i professional de les persones que han participat amb gran responsabilitat en l'organització de Jocs Olímpics i en la divulgació de l'Olimpisme en el nostre territori.
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