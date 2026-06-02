Oficial: Míchel firma per l'Ajax fins el 2028
L'exentrenador del Girona afirma que afronta un "nou repte" per retornar el seu nou club "allà on li correspon"
Una setmana després que el Girona fes públic que no continuaria, el futur de Míchel ja és, de manera oficial, a l’Ajax. El tècnic va fer un missatge ben emotiu a les xarxes socials donant les «gràcies» pels cinc anys a Girona mentre l’acord amb club neerlandès s’acabava de segellar. Així, el tècnic encetarà la seva primera aventura fora de la Lliga, on ha dirigit el Rayo, l’Osca i el Girona. Ho farà, a més a més, en un club gran i històric on l’exigència i la pressió serà màxima. La figura i l’interès de Jordi Cruyff, director esportiu de l’Ajax, ha estat clau per convèncer Míchel d’acceptar signar per dos anys, fins al 2028. L’Eredivise, doncs, espera Míchel, que tornarà a Europa, una temporada després de fer-ho amb el Girona, per jugar la Conference League. «Estic orgullós de fer aquest nou pas en la meva carrera. Estic molt bé aquí. L’Ajax és un gran nom d’Europa. És un nou repte», ha manifestat.
L'entitat neerlandesa va assenyalar en la seva pàgina web que en pròxims dies "es comunicaran més detalls sobre la composició del nou cos tècnic" sota les ordres de Míchel. Nascut el 30 d'octubre de 1975 a Madrid, va començar la seva carrera com a entrenador en el Rayo Vallecano i el va dirigir durant dues temporades abans de fitxar per l¡Osca el 2019. En les últimes cinc temporades ha entrenat el Girona FC, que va aconseguir la seva millor classificació històrica a Primera gràcies al seu tercer lloc durant el curs 2023-24. No obstant això, aquest curs s'ha descendit a Segona, després que la temporada passada el desastre s'evités per un sol punt.
"Em sento molt bé sent aquí; estic orgullós de fer aquest següent pas en la meva carrera. L'Ajax és un gran nom a Europa, un club que sempre ha format a jugadors joves i talentosos", ha declarat avui el propi Míchel als mitjans oficials de l'Ajax. "Jordi Cruyff em coneix per la meva feina a Espanya i hem parlat sobre la filosofia del club, sobre la meva manera de treballar i com encaixo en ella. M'ha demostrat una gran confiança, i juntament amb la resta de l'equip, estem començant un nou repte", ha afegit.
Després Míchel ha apuntat que "l'objectiu és retornar a l'Ajax al lloc que li correspon" a nivell nacional i europeu, i a més ha dit tenir "plena confiança" a aconseguir-ho aviat, després que el conjunt d'Amsterdam acabés cinquè en l'última Eredivisie i no aconseguís classificació per a la Champions League ni per a l'Europa League de la pròxima campanya.
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