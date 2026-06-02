Serena Williams torna al tennis professional amb 44 anys
La retirada de la nord-americana el 2022 va estar molt lligada al seu desig d’ampliar la família i dedicar més temps a la vida personal
Begoña González
L’exnúmero 1 del món Serena Williams, guanyadora de 23 títols de Grand Slam en individuals i allunyada del circuit des del US Open del 2022, tornarà a competir la setmana vinent en la modalitat de dobles a Queen’s, segons van anunciar ahir els organitzadors d’aquest torneig londinenc sobre herba que es disputarà entre el 6 i el 14 de juny.
Als seus 44 anys, la llegenda nord-americana del tennis ha rebut una invitació per disputar el torneig de dobles, segons un comunicat publicat per la Women’s Tennis Association poc després de l’anunci de Queen’s. Serena Williams tornarà al circuit prop d’un any després que la seva germana gran, Venus Williams, que va reprendre la seva carrera professional als 45 anys el juliol del 2025.
Ara la petita de les Williams tornarà a disputar la prova de dobles al costat de la canadenca Victoria Mboko, 25 anys més jove que la nord-americana, segons va avançar fa uns dies el seu compatriota Andy Roddick en el seu pòdcast. La inscripció de la parella encara no s’ha oficialitzat per la qual cosa encara es desconeix si realment serà ella la seva parella malgrat que tots els indicis apunten en aquesta direcció.
La seva tornada, una de les més esperades, va començar a despertar tota mena de rumors al febrer, des que la tennista nord-americana va aparèixer per sorpresa en la llista de tennistes que havien completat el procés de l’Agència Mundial Antidopatge per obtenir el permís per competir professionalment. El seu nom en el registre va aixecar les sospites després de quatre anys fora del circuit, però en aquell moment va negar que estigués planejant tornar al tennis competitiu. "No tornaré. Aquest incendi forestal és una bogeria", va posar a les xarxes.
Nova etapa vital
La retirada de Serena Williams el 2022 va estar lligada al seu desig d’ampliar la família i dedicar més temps a la seva vida personal. La nord-americana, mare d’una filla nascuda el 2017 amb l’empresari Alexis Ohanian, va explicar llavors que no li agradava parlar de "retirada", sinó d’una "evolució" cap a una nova etapa vital centrada en la maternitat i altres projectes empresarials. El 2023, va donar a llum la seva segona filla, per la qual cosa la seva tornada a les pistes als 44 anys adquireix una dimensió especialment significativa, al produir-se després de diversos anys allunyada de la competició i després d’haver prioritzat la seva vida familiar.
"El Queen’s Club sembla el lloc perfecte per començar aquest nou capítol", diu Williams, que va guanyar Wimbledon set vegades, a la seva publicació a les xarxes socials. "L’herba m’ha donat alguns dels moments més significatius de la meva carrera, i estic emocionada de tornar a competir", afegeix. "Les bones notícies viatgen ràpid", es pot llegir en el vídeo en el qual reapareix a la pista amb un vestit blanc de tennis i amb el seu telèfon vibrant sense parar de fons.
