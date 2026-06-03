James Karnik i el Bàsquet Girona, en converses per renovar
El pivot canadenc explica que les negociacions "avancen en la bona direcció", però que "no hi ha res en ferm encara i veurem què passa"
Ha estat breu, però intens. James Karnik n'ha tingut amb un mes i escaig per adonar-se que el Bàsquet Girona és el lloc on vol continuar la seva carrera. El pivot canadenc va firmar fins a final de temporada per ajudar l'equip de Moncho Fernández en l'últim tram de competició i ara es troba en negociacions amb els gironins per renovar. "No hi ha res en ferm encara, però estem en converses amb el club. Sembla que avancen en la bona direcció. A mi m'agradaria molt continuar perquè, tot i que ha estat breu, he estat molt bé aquí. Estic content amb l'equip, m'hi sento bé i veurem què passa. No puc dir res perquè mai se sap què acabarà passant, però com ja vaig dir m'encantaria formar part del creixement del Bàsquet Girona. S'han d'anar fent passets any rere any. Ser ambiciosos sense marcar-nos objectius impossibles. Aquesta és la intenció. Tant si és amb mi, com si no, li desitjo el millor al Bàsquet Girona", va explicar dilluns passat a Diari de Girona en el Media Day.
Karnik va reconèixer que "han estat pocs partits (6), però suficients per entendre el funcionament de l'equip i la lliga. Estic molt content amb els meus companys, el cos tècnic i els treballadors del club. També de viure a Girona, és una ciutat molt bonica. Aprofitaré que ja hem acabat la temporada per visitar-la bé i fer una mica de turisme. Sens dubte, ha estat una gran experiència per mi". De moment, el poc que ha vist l'ha convençut per voler quedar-se: "He estat a la platja, a Lloret de Mar, Besalú... Hi ha llocs increïbles. Tinc ganes de descobrir-los tots".
També va parlar dels seguidors. "L'afició ens ha donat molt suport. No he pogut ajudar tant com m'agradaria perquè vaig estar malalt per una gastroenteritis, vaig haver d'anar a l'hospital, i això em va fer estar en baixa forma i amb menys energia, però en general estic content de com m'ha anat. Jugar a Fontajau ha estat realment especial", va assegurar. La millor actuació de Karnik amb el Bàsquet Girona va ser davant l'UCAM Múrcia en un partit on va anotar 20 punts i en va obtenir 22 de valoració.
Alhora, es va referir a l'equip: "Estem preparats per competir de tu a tu contra els top de la lliga. Perquè no algun dia jugar l'Eurocup i ser un club reconegut en l'àmbit europeu. Forma part del creixement".
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