Leo Messi, premi Princesa d'Astúries dels esports 2026
El futbolista rep una de les grans distincions espanyoles després d'una trajectòria marcada per rècords, títols i reconeixement internacional
María Rendueles
Leo Messi és el premi Princesa d’Astúries dels esports 2026. El jurat ha distingit el futbolista argentí per una trajectòria extraordinària que l’ha convertit en un dels millors jugadors de la història del futbol.
Nascut a Rosario (Argentina) el 1987, Messi va desenvolupar la major part de la seva carrera en el Futbol Club Barcelona, club al qual va estar vinculat durant més de 20 anys i amb qui va conquerir 34 títols, entre els quals 10 campionats de Lliga, quatre Lligues de Campions de la UEFA i set Copes del Rei. Després de la seva sortida de l’entitat blaugrana el 2021, va jugar al París Saint-Germain, i actualment milita a l’Inter de Miami de la Major League Soccer nord-americana.
Un palmarès individual sense precedents
Considerat per nombrosos experts com un dels millors futbolistes de tots els temps, Messi ha firmat un palmarès individual sense precedents. És l’únic jugador que ha guanyat vuit Pilotes d’Or. També suma sis Botes d’Or i dues Pilotes d’Or de la Copa Mundial de Futbol.
Amb la selecció argentina, de la qual ha sigut capità i principal referent durant gairebé dues dècades, va conquerir la Copa Amèrica i va culminar la seva carrera internacional amb el títol del Mundial de Qatar 2022, una de les fites més grans de la seva trajectòria.
Un referent universal de l’esport
Entre altres reconeixements, el 2020 es va convertir en el primer futbolista i el primer argentí a rebre el premi Laureus al millor esportista masculí internacional i va ser inclòs en el Dream Team històric de la Pilota d’Or.
Amb aquesta distinció, la Fundació Princesa d’Astúries reconeix la dimensió esportiva, social i internacional d’un jugador la influència del qual ha transcendit el futbol per convertir-se en un referent universal de l’esport contemporani.
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