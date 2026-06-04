Èric Surís continuarà a la banqueta del Bisbal
El SolGironès Bisbal Bàsquet continuarà confiant en Èric Surís per dirigir el primer equip la temporada 2026-27 a Segona FEB. El club i el preparador ja han tancat l'entesa, avançada en exclusiva per Diari de Girona i confirmada públicament per la mateixa entitat. La renovació del tècnic gironí arriba després d’un curs en què l’equip ha fet passos endavant en la seva consolidació a la categoria i ha crescut a partir d’una idea clara de joc, exigència competitiva i continuïtat en el treball. El Bisbal, que la temporada passada havia descendit via play-out, però va recuperar la categoria als despatxos, s'ha salvat per mèrits esportius aquest curs i ha ofert un bàsquet molt notable.
La renovació té un valor afegit pel cartell de Surís, un entrenador amb prestigi, sobretot pel seu pas per la Lliga Femenina. Al capdavant de l’Uni Girona, el tècnic va tocar sostre el 2019, quan va conduir l’Spar Citylift Girona al títol de lliga, el segon de la història del club. Aquella etapa el va consolidar com un entrenador de referència i amb capacitat per liderar projectes amb ambició. Abans havia dirigit el Salt masculí a Lliga EBA i havia estat al GEiEG. Sortint de Fontajau va tenir una breu etapa a Rússia (Nadezhda) i va tornar a la Lliga Femenina de la mà del Jairis.
Surís va arribar a la Bisbal per posar ordre, identitat i competitivitat al projecte, i el club entén ara que la seva continuïtat és clau per seguir creixent. La temporada passada, marcada pel treball, el compromís i l’evolució del grup, ha reforçat la confiança mútua entre l’entitat i l’entrenador. De fet, aquest curs Surís ha tingut ofertes i opcions per sortir, però ha prioritzat continuar a la Bisbal i donar recorregut a un projecte que considera amb marge de creixement. La continuïtat de Surís era la gran prioritat per a l'àrea esportiva del Bisbal i finalment ho ha pogut segellar.
«Estic molt il·lusionat de continuar liderant el projecte del Bisbal Bàsquet, amb la continuïtat d’un gran bloc de jugadors i staff de la temporada passada», ha explicat el tècnic. Surís també remarca que afronta la nova temporada «molt motivat per complir objectius, consolidar l’equip a la categoria i continuar fent camí junts amb l’afició, un camí que ens permeti fer passos endavant en el creixement com a club».
El Bisbal Bàsquet destaca l’experiència, el lideratge i el coneixement del tècnic com a peces fonamentals per mantenir una línia de treball estable i ambiciosa. La renovació també reafirma l’aposta del club per un projecte basat en la confiança, la professionalitat i el sentiment de pertinença. Surís, per la seva banda, ha volgut agrair «al club i a la seva direcció esportiva la confiança total que sempre ha dipositat en mi», així com «l’escalf incondicional que l’afició m’ha transmès sempre dins i fora la pista». Amb la seva continuïtat, el Bisbal guanya estabilitat a la banqueta i assegura una peça clau per afrontar nous reptes a Segona FEB.
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