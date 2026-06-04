Espanya posa en marxa el seu Mundial amb una patxanga contra l’Iraq a Riazor
La selecció afronta avui (21.00 hores, La1 de TVE) el primer dels dos amistosos de la seva preparació mundialista, un dia abans de posar rumb a la concentració als Estats Units.
Sergio R. Viñas
Avui els 26 convocats per Luis de la Fuente per al Mundial faran la maleta a la Ciutat del Futbol de Las Rozas i no tornaran fins que acabi el seu torneig, desitjant que això passi després de la final del 19 de juliol. Borja Iglesias, per exemple, ja va empaquetar "un set per fer cafè de filtre, una càmera de fotos i la Nintendo per jugar al Mario Kart", les tres coses que assegura que mai poden faltar a la seva maleta.Aquest dijous, els 26 convocats per al Mundial per Luis de la Fuente faran la maleta a la Ciutat del Futbol de Las Rozas i ja no tornaran fins que acabi el seu torneig, desitjant que això passi després de la final del 19 de juliol. Borja Iglesias, per exemple, ja ha empaquetat "un set per fer cafè de filtre, una cambra de fotos i la Nintendo per jugar al Mario Kart", les tres coses que diu que mai poden faltar a la seva maleta.
Amb l’arribada dels quatre homes que van jugar dissabte la final de la Champions (Raya, Merino, Zubimendi i el campió Fabián) ja són tots sota la disciplina de la selecció. Cap jugarà avui en l’amistós contra l’Iraq a Riazor (21.00 hores, La1) que servirà bàsicament per estirar les cames.Amb l’arribada dels quatre homes que van jugar dissabte la final de la Champions (Raya, Merino, Zubimendi i el campió Fabián) ja estan tots sota la disciplina de la selecció. Cap jugarà aquest dijous en el penúltim preparatori per al Mundial, un amistós contra l’Iraq a Riazor (21.00 hores, La1) que servirà per a poc més que estirar les cames, atesa l’escassíssima entitat del rival.
Dos amistosos
"És un partit de preparació molt important per arribar al dia 15 en les millors condicions", va advertir ahir Luis de la Fuente, amb la mirada posada en el debut oficial contra Cap Verd. Espanya afrontarà a Puebla (Mèxic) el seu últim test contra el Perú dilluns a la matinada (4.00 hores)."És un partit de preparació molt important per arribar al dia 15 en les millors condicions", adverteix Luis de la Fuente, amb la mirada ja posada en el debut oficial contra Cap Verd. Abans, dilluns a la matinada (4.00 hores), Espanya afrontarà a Puebla (Mèxic) el seu últim test contra el Perú.
L’enfrontament d’aquesta nit pot servir per al debut de Marc Pubill o algun dels nou jugadors de suport que han estat aquests dies a Las Rozas, com Marc Bernal. Ells marxaran de vacances des de la Corunya, mentre que els 26 convocats posaran demà rumb a Chattanooga, la ciutat de l’estat de Tennessee on Espanya tindrà el seu quarter general durant la primera fase.La trobada d’aquesta nit pot servir per al debut de Marc Pubill o d’algun dels nou jugadors de recolzament que han estat aquests dies a Las Rozas, com Marc Bernal. Ells ja marxaran de vacances des de la Corunya, mentre que els 26 convocats posaran rumb divendres a Chattanooga, la ciutat de Tennessee en la qual Espanya tindrà el seu quarter general durant la primera fase del torneig.
Cap dels quatre que van ser a la final de la Champions tindrà minuts a Riazor. Segurament tampoc Yeremy Pino, que es va incorporar més tard després de guanyar la Conference amb el Crystal Palace. Tres quarts del mateix per als dos lesionats que segueixen amb el seu pla de recuperació, Lamine Yamal i Nico Williams.Cap dels quatre que van ser a la final de la Champions tindran minuts a Riazor, segurament tampoc Yeremy Pino, que es va incorporar una mica més tard després de guanyar la Conference amb el Crystal Palace. Tres quarts del mateix per als dos lesionats que segueixen amb el seu pla de recuperació, Lamine Yamal i Nico Williams. "Si segueix tot com fins ara, Lamine podria estar preparat per al dia 15. Però això no vol dir que hagi de jugar", va explicar De la Fuente sobre el jugador blaugrana.
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