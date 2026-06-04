Riquelme promet Haaland i Florentino anuncia Mourinho
L’aspirant a la presidència del Madrid es compromet davant notari a pagar les quotes dels socis durant una temporada si no aconseguís firmar l’ariet noruec i Rodri Hernández.
Sergio R. Viñas
Si Enrique Riquelme guanya les eleccions a la presidència del Reial Madrid, Erling Braut Haaland i Rodrigo Hernández vestiran la samarreta blanca. Si és Florentino Pérez el vencedor, José Mourinho tornarà 13 anys després a la banqueta del Santiago Bernabéu. En tot just una hora, les dues candidatures van ensenyar ahir a la nit dues de les seves principals cartes. Ara, a més de Florentino o Riquelme, les eleccions passen a ser un Haaland i Rodri contra Mourinho.
Riquelme havia promès que donaria el nom d’una "estrella mundial" durant la seva entrevista a El Hormiguero, d’Antena 3, i va correspondre a l’expectativa creada. Es va presentar al plató amb una samarreta del Madrid amb el nom de Haaland sobre el dorsal número 9 i un escrit firmat davant notari amb el compromís que fitxarà el davanter noruec del Manchester City i Rodrigo Hernández si diumenge és elegit president.
¿I si no ho fes? "Pagaré el 100% de les quotes dels socis del Reial Madrid durant un any", va especificar sobre una promesa que li costaria uns 14 milions d’euros de la seva butxaca. "Haaland té una clàusula i ell vol venir al Reial Madrid. És el jugador que vol la majoria del madridisme, el millor jugador del món que no és encara al Reial Madrid", va valorar abans de revelar el nom, passada l’hora d’entrevista i conscient ja que Florentino havia decidit contraprogramar el seu anunci estrella de la campanya electoral.
Perquè en l’instant en què Riquelme arrencava la seva entrevista a El Hormiguero, Florentino Pérez va decidir anunciar a les xarxes socials un secret a crits: que José Mourinho serà l’entrenador de l’equip blanc si ell guanya les eleccions d’aquest diumenge.
Pérez aposta per Konaté
"MOUcha història per fer", va traslladar la candidatura de l’actual president, jugant amb el seu lema de campanya i el cognom de l’entrenador portuguès. Adjunt apareixia un vídeo en el qual, després d’afirmar que "mentre a la tele d’altres parlen i parlen i parlen...", surt el mateix Mourinho vestit amb una samarreta d’entrenament del Madrid dient una sola paraula: "Sí". I no només això, sinó que l’equip de campanya de Florentino va comprar l’anunci que es va emetre just després de l’acabament d’El Hormiguero i en aquest espai va projectar el vídeo de l’anunci de la tornada de l’entrenador portuguès. Instants després, As publicava una entrevista amb Florentino anunciant també el fitxatge de Konaté.
Més rotund amb Haaland, el nom de Rodri el va confirmar d’aquella manera Riquelme, jugant de nou amb una nebulosa, assegurant a estones que "jugarà al Reial Madrid" i a estones que farà "tot el possible" per contractar-lo. En tot cas, segons va explicar, a l’acta notarial també es recull el compromís de contractar el migcampista madrileny.
"Rodri és un grandíssim jugador que juga en una posició que el Reial Madrid ha de reforçar. S’ha de respectar que té contracte amb el Manchester City, però si soc president, Rodri jugarà al Reial Madrid", va afirmar l’aspirant, reconeixent converses amb Pablo Barquero, representant del capità de la selecció. Sobre qui serà el seu entrenador, va assegurar que ho anunciarà "divendres o dissabte" i que serà un nom molt il·lusionant.
Hierro se suma a Raúl
Fernando Hierro serà el màxim responsable del planter del Reial Madrid si Enrique Riquelme guanya les eleccions a la presidència blanca, que se celebren aquest diumenge. La candidatura de l’empresari alacantí va anunciar ahir el fitxatge de l’històric capità a través de les xarxes socials, anunciant que serà «director de La Fábrica».Hierro se sumaria a una estructura esportiva de la qual fins ahir només es coneixia un nom, el de Raúl González Blanco. El jugador amb més partits en la història del Reial Madrid (741) serà el director esportiu si Riquelme aconsegueix enderrocar Florentino Pérez.
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