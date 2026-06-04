San Emeterio blinda Moncho i situa Europa com el pròxim repte
El director esportiu no contempla "cap altre escenari que sigui Moncho català per molt temps a Girona" i admet que estan valorant en quina competició aniran per fer el salt al continent (Eurocup, FIBA Eurocup o BCL)
El Bàsquet Girona ha tancat la millor temporada des que és a l’ACB, amb rècord de victòries (14) i la millor classificació (12è) de la seva curta història a l’elit, però Fernando San Emeterio mira més enllà dels números. El director esportiu del club fa una valoració molt positiva del curs, sobretot per la manera com l’equip ha estat capaç de construir una identitat pròpia, connectar amb Fontajau i consolidar un projecte que ara afronta una setmana clau per definir el futur més immediat. Amb Moncho Fernández lligat a la banqueta ("no veig cap altre escenario", ha dit, sobre un posible interés de l'Unicaja) i la voluntat de jugar a Europa, el Girona prepara un nou pas endavant.
«Hem fet la millor temporada des que el club està a l’ACB. Hem fet rècord de victòries i la millor posició a la classificació, però del que estic més satisfet és del factor humà dins l’equip, de com s’ha treballat el dia a dia i de la identitat que hem creat», ha dit San Emeterio. El director esportiu considera que la llavor ja s’havia plantat la temporada anterior i que aquest curs l’equip ha acabat de fer créixer una manera de competir reconeixible. «Estem molt orgullosos», ha afegit.
Un dels grans interrogants és Europa. San Emeterio no ha amagat que la intenció del club és jugar competició continental, tot i que encara cal acabar de valorar quin escenari és el més adequat. «Sempre hem dit que jugarem a Europa quan ens hi classifiquem, i ara ens correspon. Tenim intenció de jugar a Europa», ha afirmat. Això no és com el futbol "on en funció de la posició saps on et toca anar" i per a això el club vol explorar totes les opcions abans de prendre una decisió definitiva sobre en quin torneig s'inscriurà. La FIBA Europe Cup apareix com el camí més natural per continuar creixent de manera sostinguda, però el nou format de l’Eurocup també agrada. «No és una lliga llarga. Hi ha uns primers grups on cada partit té importància i després passes a un altre grup o al gener surts de la competició. Ho hem de valorar tot. Ens ho hem guanyat», ha reiterat. San Emeterio no ha descartat, tampoc, disputar la BCL en funció de si hi ha equips que no hi van i hi ha places.
El que no sembla en discussió és la continuïtat de Moncho Fernández. San Emeterio va ser rotund, ara que des de fa dies es parla d'un suposat interés de l'Unicaja per rellevar Ibon Navarro. «Té contracte, treballem junts, vam fer una aposta ferma en un moment difícil, vam confiar dos anys i vam tornar a ampliar la vinculació. Les dues parts estem contentes. No veig cap altre escenari que el de que segueixi sent Moncho català aquí molt temps», ha apuntat sobre el tècnic gallec, que no té clàusula de sortida. Moncho, per tant, serà la peça sobre la qual es continuarà construint el projecte.
A partir d’aquí, el club afronta decisions importants de plantilla. «Hi ha decisions preses i d’altres en estudi», ha reconegut San Emeterio, que ha deixat clar que una de les prioritats serà tenir jugadors «convençuts al cent per cent» de formar part del Bàsquet Girona. Entre els noms propis hi ha Otis Livingston, amb qui el club ja ha mantingut contactes per parlar de la seva renovació. «Ha tingut un gran impacte i ens ha ajudat molt. És un dels millors generadors. De moment no hi ha cap decisió presa, ell s'ho està pensant".
També ha elogiat Dereck Needham, un dels veterans del vestidor. «És un deu, amb uns valors increïbles. Al seu voltant pots fer cultura de club. Sempre era el primer tirant i treballant per ser millor. És un exemple», ha explicat, sense descartar la seva continuïtat. Sobre els joves, San Emeterio va destacar el paper de l’U22 i el creixement de jugadors com Brunot, Izan o Enric. En el cas de Brunot, la idea és que continuï en dinàmica d'entrenaments de primer equip, però combinant-ho amb minuts a l’U22. San Emeterio també ha apuntat que Hildreth i Karnik, els dos últims reforços, "ens han ajudat i poden ser jugadors interessants".
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