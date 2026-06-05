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El Bàsquet Girona anuncia la sortida de Guillem Ferrando

Després de dues temporades i 48 partits disputats amb el conjunt gironí, el base valencià abandona Fontajau.

Guillem Ferrando, durant un partit d'aquesta temporada

Guillem Ferrando, durant un partit d'aquesta temporada / David Aparicio

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Redacció

Redacció

El Bàsquet Girona ha anunciat aquest divendres l'adeu de Guillem Ferrando. El base valencià va arribar al conjunt gironí la temporada 2024/25 procedent del València Basket i, durant la seva etapa a Fontajau, ha disputat un total de 48 partits a l'ACB amb la samarreta gironina.

En aquesta darrera temporada, Ferrando ha participat en 24 partits, en els quals ha registrat una mitjana de 7: 11 minuts de joc, 1,8 punts i 1,4 assistències per partit.

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El club ha volgut expressar el seu agraïment pel compromís, l'entrega i la professionalitat mostrats al llarg de les dues temporades en què ha format part del projecte gironí.

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