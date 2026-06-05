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La Confraria Els Eixugamorros fa 40 anys

Més d’una trentena de membres s'han reunit per commemorar l’efemèride i homenatjar la figura de Josep Maria Casas

Els membres de la Confraria, avui a Can Selvatà.

Els membres de la Confraria, avui a Can Selvatà. / Pere Duran / Nord Media

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Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

La Confraria Els Eixugamorros ha celebrat el seu 40è aniversari entre rialles, abraçades, copets a l’espatlla i, per descomptat, un gran àpat. «És un dia bonic», assegura Josep Maria Pinsach, el Gran Mestre d’un grup d’amics fidels a una cita que també ha servit per retre un sentit homenatge a la figura de Josep Maria Casas, fundador no només dels Eixugamorros, sinó també de l’Associació de Veterans i Amics de l’Handbol Gironí, una colla que, el 1986, va decidir reunir-se per jugar un partit d’handbol i sortir a sopar.

«La Confraria ha estat el fil conductor per mantenir l’amistat aconseguida al llarg del temps. Un motiu per trobar-nos i recordar els anys viscuts», continua Pinsach, que ha liderat el dinar fet a Can Selvatà, amb més d’una trentena de convidats. En l’actualitat, Els Eixugamorros disposen d’un centenar de membres.

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El Gran Mestre ha dedicat unes paraules molt emotives a Casas. «Sempre dic que ens mira des de dalt, segur que està satisfet de la feina feta». La família Casas ha assistit a la trobada i ha rebut l’entrega d’un obsequi relacionat amb la gastronomia.

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