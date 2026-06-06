El Bescanó empata contra el Porqueres (1-1) i el Santjoanenc encarrila l'ascens a Segona (2-0)
La final per l'ascens a Primera Catalana es decidirà a Porqueres mentre que els garrotxins aniran a Tiana amb els deures fets
Gerard Ullastre
El primer combat del duel gironí a la final per l’ascens a Primera Catalana ha acabat amb un empat insuficient per ambdós equips (1-1).
Amb el gol d’El Idrissi a la primera meitat, el Porqueres havia fet el més complicat: avançar-se fora de casa. El resultat era idíl·lic pels del Pla de l’Estany, que han estat durant 40 minuts - sense comptar el descans - per sobre en el marcador. Una victòria hauria suposat pel conjunt visitant partir amb un avantatge considerable de cara al partit de tornada, que es jugarà la setmana vinent a Porqueres.
Tanmateix, a la represa, el Bescanó ha posat una marxa més i ha igualat el partit. Una rematada de Blàzquez al minut 61 posava les taules a l’electrònic i feia embogir l’afició local. D’aquesta manera, els del gironès salvaven els mobles i forçaven un empat que farà que tot es decideixi a la tornada al Pla de l’Estany, on el Porqueres partirà amb l’avantatge de jugar com a local.
El Santjoanenc, per la seva banda, ha deixat encarrilada l’anada de la final per l’ascens a Segona Catalana contra el Tiana amb un doblet de Konteh (2-0). El migcampista dels garrotxins era imparable per un conjunt visitant que amb prou feines ha arribat amb perill a la porteria rival. Poc després del xiulet inicial, els locals s'han avançat amb una rematada imparable pel porter del Tiana. Un cop han passat els minuts de frenesí posteriors al gol que obria la llauna, el partit es s'ha igualat fins al descans. Al segon temps, amb el segon gol del Santjoanenc, ambdós equips han donat per bo el resultat i no s'han fet més sang. Els locals, per evitar que amb una contra el Tiana els ensorrés la feina feta, i els visitants, per impedir una hipotètica golejada que deixés l’eliminatòria sentenciada.
Subscriu-te per seguir llegint
- Sergio Gutiérrez, expert immobiliari: «Hisenda pot considerar una donació que el teu fill visqui gratis al teu pis»
- Ingressat greu al Trueta després de caure des de diversos metres a la rampa del pàrquing de l’estació d’autobusos de Lloret
- Llagostera retira les funcions a un policia local per buscar el telèfon d'un 'instagramer' que l'acusava de pederàstia
- Un fugitiu condemnat per narcotràfic s’amaga mesos a casa de la mare a Santa Cristina d’Aro després de no tornar a la presó
- Girona instal·la un contenidor transparent per desmuntar mites sobre el reciclatge
- Torna la Fira de la Gamba de Palamós amb degustacions: del suquet de canana al gelat de gamba
- Els Mossos avisen de l'estafa del supermercat: Poden buidar-te el compte bancari en pocs minuts
- La nutricionista Lara Ibarra ho té clar: aquest és l’hàbit més important per perdre greix