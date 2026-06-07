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El Leyma Coruña supera l’Estudiantes i puja a l’elit

Remuntada del conjunt dirigit per l’extècnic del Bàsquet Girona Carles Marco, que disposa del gironí Guillem Jou, molt més madur en la pròrroga (97-100)

Una acció de la gran final

Una acció de la gran final / Cabalar/EFE

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Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

El Leyma Coruña va ascendir a la Lliga ACB després de derrotar l’Estudiantes en la gran final de Primera FEB (97-100) en la pròrroga. L’equip gallec, dirigit per l’exentrenador del Bàsquet Girona Carles Marco, i que disposa del gironí Guillem Jou en la seva plantilla, va culminar una excel·lent remuntada en el tram final del quart període, per igualar el matx i assolir un triomf que els madrilenys ja fregaven amb la punta dels dits.

D’aquesta manera, el Leyma Coruña s’afegeix al Monbús Obradoiro, que va pujar a la màxima categoria fa unes setmanes. El Bàsquet Girona, doncs, ja coneix a tots els seus rivals de la temporada vinent. Per ordre de classificació de la Lliga regular, són: Reial Madrid, València Basket, Kosner Baskonia, UCAM Múrcia, Barça, Asisa Joventut, Surne Bilbao, La Laguna Tenerife, Unicaja, BAXI Manresa, Río Breogán, Recoletas Salud San Pablo Burgos, Hiopos Lleida, Casademont Saragossa, MoraBanc Andorra i els dos equips ascendits ja esmentats. Cal recordar que el Dreamland Gran Canària i el Covirán Granada van perdre la categoria i l’any vinent competiran a la Primera FEB.

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Un curs més, l’ACB tindrà representació de fins a sis conjunts catalans: Bàsquet Girona, Barça, Asisa Joventut, BAXI Manresa, Hiopos Lleida i MoraBanc Andorra.

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